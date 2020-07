Windows 10 Build 19041.423 est maintenant disponible, téléchargez les programmes d’installation hors ligne

in

Le dernier jour de juillet 2020, Windows 10 version 2004 a reçu une autre série de correctifs. Comme d’habitude, Microsoft a également publié les liens de téléchargement direct pour les programmes d’installation hors ligne de Windows 10 KB4568831, qui devraient vous permettre de mettre à jour rapidement les systèmes.

KB4568831 est une mise à jour d’aperçu facultative pour la mise à jour de mai 2020 et elle fait passer le système à Windows 10 Build 19041.423. Contrairement à la mise à jour Patch Tuesday, publiée le 14 juillet, cette mise à jour facultative est accompagnée d’une longue liste de corrections de bogues et d’améliorations.

Cette nouvelle mise à jour facultative est en cours de déploiement sur Windows 10 May 2020 Update (version 2004) et vous devez l’installer manuellement à partir de Mise à jour et sécurité> Windows Update> Mises à jour facultatives.

Dans certaines installations, Windows 10 Build 19041.423 apparaîtra lorsque vous cliquez sur un nouveau lien appelé «Afficher les mises à jour facultatives». Dans la page des mises à jour facultatives, vous devez cliquer sur «Autres mises à jour» pour développer la section et sélectionner la mise à jour que vous souhaitez télécharger, puis cliquer sur l’option «Télécharger et installer».

Liens de téléchargement pour Windows 10 KB4568831

Windows 10 KB4568831 Liens de téléchargement direct: 64 bits et 32 ​​bits (x86).

Windows 10 KB4568831 (Build 19041.423) Journal des modifications complet

Avec cette mise à jour facultative pour Windows 10 version 2004, Microsoft met en œuvre des correctifs pour un certain nombre de bogues, y compris les problèmes affectant l’Explorateur de fichiers.

La faille reconnue de l’explorateur de fichiers plante de manière inattendue UWP (Universal Platform Apps) et cela se produit lorsque l’application tente de redémarrer l’explorateur de fichiers à l’aide du gestionnaire de redémarrage. En outre, Microsoft rétablit la possibilité de supprimer les éléments de recherche précédents de la barre de recherche de l’Explorateur de fichiers.

Dans Windows 10 Build 19041.423, un autre problème a été résolu où l’Explorateur de fichiers ne peut pas afficher un aperçu des fichiers .msg lorsque Outlook est installé.

Microsoft traite également des problèmes avec Microsoft Word et Excel. La société a résolu un problème de collage d’images et de texte de Word dans Internet Explorer et un autre bogue où Excel peut cesser de fonctionner lorsque vous utilisez l’outil Loupe intégré de Windows.

Pour les consommateurs, Microsoft résout enfin un problème qui pourrait afficher le contenu 4K (HDR) plus sombre lorsque vous utilisez des systèmes non HDR pour le streaming HDR. Un autre problème a été résolu où la page Paramètres se ferme de manière inattendue et empêche les utilisateurs de configurer les applications par défaut.

Microsoft corrige le désordre d’impression et d’autres bogues

Windows 10 a enfin reçu des correctifs supplémentaires pour les principaux problèmes d’imprimante causés par le lot de correctifs de sécurité de Microsoft de juin 2020.

Le bogue d’impression, qui a été expédié accidentellement avec le correctif de juin 2020, s’est avéré gênant pour les imprimantes, y compris les modèles Ricoh et Brother. Les correctifs supplémentaires inclus dans ce correctif devraient améliorer la connectivité entre les imprimantes et Windows.

La build 19041.423 pour Windows 10 résout également un problème qui provoque un écran bleu de la mort lorsque le système sort du mode veille et se connecte aux casques Bluetooth. En outre, le correctif optionnel de Windows 10 résout un problème qui empêche la connectivité Internet sur certains modems cellulaires et les dispositifs de sécurité familiale ARM64.

Si vous n’installez pas ce correctif aujourd’hui, tous les correctifs et améliorations s’appliqueront à votre système lorsque vous installerez la mise à jour du mardi 14 août.

