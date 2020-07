Paramètres Overwatch du ML7 | Dot Esports

KKmoon Delux T9 Pro Clavier de jeu USB Filaire Clavier Professionnel à une main 29 Clé LED rétro-éclairé pour LOL

Rétroéclairage LED éblouissant: 3 niveaux et 7 réglables rétroéclairage LED, qui accentuent l'ambiance du jeu. Touches multimédia : commandes multimédia facilement accessibles, il est confortable et facile à changer entre les jeux. Design ergonomique : disposition ergonomique des clés et grand repose-poignets doux vous apporte une expérience merveilleuse. Design cool : gagnant du prix Red Dot, 29 clés et design portable, vous pouvez donc le porter n'importe où. Compatibilité: Compatible avec Windows Vista / 7/8/10 / Mac OS X système d'exploitation