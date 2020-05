ANT-MAN # 4 «Le meilleur livre de MARVEL cette semaine»

Crédits: Marvel Comics



Ant-Man # 4

Écrit par Zeb Wells

Art par Dylan Burnett et Mike Spicer

Lettrage de Cory Petit

Edité par Marvel Comics

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Beaucoup de développement vient dans un petit paquet dans Ant-Man # 4, alors que l’écrivain Zeb Wells et l’artiste Dylan Burnett intensifient rapidement la menace de Macrothorax en battant Scott et Cassie Lang dans leur propre jeu de contrôle des bogues et de changement de taille. Bien qu’il semble un peu tard dans le jeu pour un avant-dernier numéro, l’enthousiasme bourré d’action de Wells et Burnett ne peut qu’être contagieux.

Commençant par un récapitulatif étonnamment déchirant d’une fourmi mourante, Wells se tourne vers le meilleur travail de toute la série avec ce problème – être en mesure de donner au petit et insignifiant une connexion émotionnelle profonde se sent comme le pain et le beurre de toute Ant- La série des hommes et la valeur de la vie du point de vue humain et des insectes imprègnent une grande partie de ce problème. Bien que je pense que la canalisation par Wells de l’autodérision Paul Rudd se perd un peu dans le mélange même avec un casting assez limité autour de lui, le fait que Scott se soucie des gens – de sa fille aux fourmis sans visage qui l’entourent – fait lui un héros sympathique et aéré qui est facile à suivre.

Ce qui est une bonne chose, car le script de Wells se déchire également, rattrapant un certain temps perdu par rapport aux trois versements précédents. L’intrigue des insectes à la suite de Macrothorax et de ses bienfaiteurs de buggy s’est intensifiée à une vitesse vertigineuse, et n’est compliquée que lorsque Scott et Cassie introduisent une nouvelle technologie Pym pour accompagner les particules de Pym volées de Macrothorax. Bien sûr, il y a quelques hoquets ici et là – comme Cassie étant soudainement jetée dans un gouffre pratique qui n’avait pas été introduit auparavant, seulement pour être joué pour rire parce que Scott a oublié qu’il ne pouvait pas voler – mais le rythme est largement efficace tous autour, donnant à Burnett une chance de vraiment enfoncer ses dents dans des séquences dynamiques.

Et mon garçon, Burnett court avec ça. Vous seriez pardonné si vous sentiez qu’il le faisait sur un livre Ant-Man – pas pour rien, mais le petit gars est souvent négligé – mais si ses pages sont une indication, il semble avoir le temps de sa vie. Évoquant le meilleur de Tradd Moore et Daniel Warren Johnson, Burnett donne tant de vitesse et de détails à ses pages, d’un massacre de bogue brutal au cœur d’une fourmilière, à Scott et Cassie s’envolant dans la bataille sur le dos de papillons géants, à un page particulièrement explosive de Cassie utilisant son casque augmenté pour crier une meute d’insectes en soumission. Burnett fait un excellent travail pour équilibrer certaines des pages les plus denses de Wells, et le coloriste Mike Spicer maintient l’énergie en mouvement avec une palette d’arc-en-ciel sauvage qui se sent parfaitement parfaite pour les aventures scientifiques décalées d’Ant-Man.

Même avec un seul problème à résoudre, Ant-Man # 4 fait de grands progrès, à la fois en termes de progression du scénario de cette mini-série et de gratter cette démangeaison narrative pour les fans de bandes dessinées qui manquent leur hit hebdomadaire de la Maison des idées. Alors que Scott lui-même se perd parfois dans le mélange, Wells compense cela avec des rebondissements satisfaisants, tandis que Burnett à lui seul fait que cette série vaut le prix de couverture pour son art éclectique et passionnant. Vous ne vous y attendez peut-être pas compte tenu de la petite taille de Scott Lang, mais Ant-Man # 4 pourrait bien être le meilleur livre de Marvel cette semaine.