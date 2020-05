Lexus nommée la marque automobile la plus satisfaisante du Royaume-Uni – Africadaidly

La marque japonaise haut de gamme Lexus a dépassé deux classements Honest John Satisfaction Index 2020 – pour le fabricant le plus satisfait et le fabricant le plus fiable.

Dans le sondage annuel de 10 000 conducteurs, Lexus a retenu Skoda et Jaguar pour remporter le titre de constructeur le plus satisfaisant et a décerné à SsangYong et Suzuki le titre de constructeur le plus fiable.

La Hyundai Ioniq de Corée du Sud, disponible en version hybride, hybride rechargeable ou 100% électrique, a reçu le prix de la voiture la plus satisfaisante et a été félicitée pour sa facilité d’utilisation, sa maniabilité et sa qualité de construction.

Les propriétaires de voitures ont été invités à évaluer leurs véhicules dans divers domaines importants, notamment la fiabilité, le confort de conduite, l’économie de carburant, l’aspect pratique et les performances. On leur a également demandé de fournir des commentaires sur la qualité de construction, la facilité d’utilisation et la sécurité.

« Lexus a balayé la concurrence avec des notes de propriétaires vraiment exceptionnelles pour la fiabilité, le confort, la facilité d’utilisation et la qualité de construction », a déclaré Dan Powell, rédacteur en chef de HonestJohn.co.uk.

«En plus de remporter le premier prix au Honest John Satisfaction Index 2020, Lexus a également été classée comme la meilleure marque de voiture pour la fiabilité au Royaume-Uni. C’est un résultat fantastique et montre que Lexus construit des voitures de haute qualité sur lesquelles ses clients peuvent compter.

«C’était également une bonne performance pour Hyundai, l’Ioniq étant considéré comme le modèle de voiture le plus satisfaisant dans l’ensemble. Les propriétaires disent que l’Ioniq est facile à utiliser, pratique et fiable. »

La marque sœur de Lexus, Toyota, a pris les deux premières places dans la catégorie des voitures les plus fiables, grâce aux bons résultats de la Prius et de la Yaris.

Voici les gagnants du Honest John Satisfaction Index 2020…

Fabricant le plus satisfaisant (indice de satisfaction)

Lexus (89,5%) Skoda (88,9%) Jaguar (88,6) SsangYong (88,5%) Hyundai (88,2% Dacia (88%) Porsche (87,4%) BMW (87,3%) Mercedes-Benz (87,3%) Subara (87,2%)

Voiture la plus satisfaisante

Hyundai Ioniq (2016 -) 93,7% Skoda Superb Estate (2015 -) 93,1% Hyundai i10 (2014-2019) 92,3% Toyota Prius (2016 -) 92,2% Skoda Kodiaq (2016 -) 92% BMW Série 5 Touring (2010-2017) 91,9% Lexus NX (2014 -) 91,8% Skoda Superb (2015 -) 91,7% Skoda Octavia (2013 -) 91,2% Kia Niro (2016 -) 91,1%

Fabricant le plus fiable (satisfaction sur dix)

Lexus – 9.69 SsangYong – 9,59 Suzuki – 9,51 Dacia – 9,48 Toyota -9.47 Skoda – 9,40 Hyundai – 9.38 Honda – 9.36 Kia – 9,31 Subaru – 9.27

Voiture la plus fiable