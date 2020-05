Voici tous les détails de l’intrigue, du casting et de la date de sortie de « Chilling Adventure of Sabrina Season-4 » !!

– Publicité –



Aventure effrayante de Sabrina, Il s’agit d’une série télévisée américaine d’horreur surnaturelle. Cette série est créée par Roberto Aguirre-Sacasa. Il est créé pour Netflix. La série est basée sur la série de bandes dessinées Archie du même nom.

La télévision Warner Brothers avec Berlanti Productions et Archie Comics a produit la série. Les producteurs exécutifs de la série sont Aguirre-Sacasa et Greg Berlanti. Certains des autres producteurs exécutifs sont Sarah Schechter, Jon Goldwater et Lee Toland Krieger.

Détails sur Chilling Adventure of Sabrina Season 4

La première saison est divisée en deux moitiés. Le premier semestre a été publié le 26 octobre 2018. Il a reçu des opinions positives des téléspectateurs et des critiques. À Noël 2018, un épisode spécial a été publié, nommé spécial de Noël.

Le 5 avril 2019, la deuxième moitié de la première saison a été publiée. La première saison se compose de dix épisodes. La deuxième saison est également divisée en deux moitiés. Le 24 janvier 2020, la première moitié de la série est sortie.

Donc, jusqu’à présent, trois saisons ont été publiées et les fans attendent la saison 4. Après la fin des fans de la saison 3, nous recherchons la saison 4 partout car la saison 3 est laissée dans un énorme cliffhanger.

Quand verrons-nous Chilling Adventure of Sabrina Season 4?

Vous savez que l’état du monde n’est pas si bon à cause de la pandémie de coronavirus. Donc, vous ne verrez pas Chilling Adventure Sabrina en 2020. Vous pouvez vous y attendre en 2021. Vous obtiendrez certainement un complot avec différents rebondissements.

Attendu Cast of Chilling Adventure of Sabrina Saison 4

Il n’y a aucune information officielle sur le casting de Chilling Adventure of Sabrina Season 4. Mais vous attendez de nombreux personnages de la saison 3, car l’histoire sera suivie à partir de là.

Kiernan Shipka (Sabrina Spellman) Ross Lynch (Harvey Kinkle) Lucy Davis (Hilda Spellman) Chance Perdomo (Ambrose Spellman) Michelle Gomez (Mary Wardwell et Lilith / Madame Satan) Jaz Sinclair (Roz Walker) Tati Gabrielle (Prudence Blackwood) Adeline Rudolph (Agatha) Richard Coyle (Père Faustus Blackwood) Miranda Otto (Zelda Spellman) Lachlan Watson (Theo Putnam) Gavin Leatherwood (Nick Scratch)

L’intrigue attendue de Chilling Adventure of Sabrina Season-4

À la fin de la saison 3, vous savez que le père Blackwood a pris un œuf qu’Ambrose cachait. Et à Greendale, il éclot lors d’un rituel. Jusqu’à présent, le résultat de l’œuf n’est pas connu.

Vous devez attendre la saison 4 pour tout raconter. Vous pouvez regarder les trois saisons entières de Chilling Adventure of Sabrina sur Netflix.

Bon visionnage!!

