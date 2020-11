Ansu Fati de Barcelone absent pendant quatre mois après une opération au genou – Football

Esthederm Solaires Prolongateur de Bronzage Après-Soleil 200ml

Description : Le prolongateur de bronzage Esthederm est un soin solaire pour apaiser et nourrir la peau après une forte exposition au soleil. Grâce à sa texture onctueuse, il est facilement absorbé par la peau et permet de la rendre plus douce et veloutée. La peau est donc plus lumineuse et éclatante et le