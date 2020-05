Anniversaire enfin sur PC la semaine prochaine

Bientôt, Halo les fans pourront profiter du deuxième jeu de la série sur PC avec la sortie de 343 Industries Halo 2: anniversaire pour Halo: la collection Master Chief prochaine semaine. Cela signifie qu’il frappera la plate-forme juste à temps pour le début de l’été. Auparavant, les comptes Xbox Insider étaient invités à essayer le jeu en avril, et il semble maintenant que cette période de test ait été suffisamment fructueuse pour déployer le jeu pour de bon, même si cela se poursuit actuellement

Halo 2: anniversaire contiendra les deux Halo 2 en tant qu’édition originale et anniversaire du jeu, avec la possibilité de basculer entre les deux versions à votre guise. Il y aura 15 missions qui comprennent le jeu principal ainsi que 7 cartes multijoueurs de Halo 2: anniversaire ainsi que 25 du Halo 2 d’origine. Vous remarquerez que, si vous venez du jeu original, le système de progression a également subi une refonte massive.

Cela apportera Halo: la collection Master Chief autour d’être presque complet pour les joueurs PC. Les jeux de la collection sont actuellement disponibles via Xbox Game Pass pour PC, Steam et Windows 10 Store. Les prochains jeux qui doivent être ajoutés seront Halo 3 et Halo 3: ODST, dont 343 Industries ont indiqué qu’elles étaient presque prêtes pour les tests alpha internes. Lorsqu’ils seront presque terminés, les versions antérieures subiront des tests en interne avant que Halo Insiders ne les mette la main dessus.

Il y a plein de Halo faire le tour du PC, c’est donc vraiment quelque chose qui vous passionne. Si vous passez beaucoup plus de temps à la maison ces derniers temps à cause des malheurs du coronavirus, vous pouvez au moins vous entraîner à devenir bon avec le jeu de tir avec lequel vous avez grandi (si vous êtes un fan). Passer par le jeu pour le premier match sera probablement aussi génial.

