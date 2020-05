5 meilleures motos écoénergétiques à un prix compris entre Rs 80,000 et 1,10 Lakh

Ce sont les 5 meilleures motos à faible consommation de carburant au prix de Rs 80,000 à Rs 1,10 Lakh et donnent les meilleurs chiffres de kilométrage.

De nombreux acheteurs passent maintenant à des motos plus premium en raison de plus de puissance et d’une meilleure apparence. Avec un budget d’environ un Lakh, il existe de nombreuses motos que vous pouvez acheter maintenant. Cependant, l’efficacité énergétique est toujours l’un des plus grands USP de tout véhicule en Inde. Voici donc les 5 meilleures motos à faible consommation de carburant disponibles dans ce budget.

5 meilleures motos économes en carburant qui coûtent entre Rs 80,000 à 1,10 Lakh

Honda Unicorn 160-55 kmpl

CB Unicorn a récemment obtenu une mise à niveau BS6 avec un nouveau moteur 160cc légèrement plus puissant. Selon les chiffres revendiqués, Honda Unicorn donne un chiffre d’efficacité énergétique de 50 kmpl, ce qui en fait le meilleur dans cette gamme de prix.

Prix ​​- Rs 93,593

Spécifications du moteur – Moteur 160 cm3 refroidi par air produisant 13 PS et 14 Nm

Bajaj Pulsar 150 – 50 kmpl

Le Pulsar 150, avec son humble moteur DTS-i de 150 cm3, reste l’une des motos 150 cm3 les plus économes en carburant jusqu’à ce jour. Maintenant, il est proposé en trois variantes et est également le moins cher de cette liste.

Prix ​​- Rs 85,536 à Rs 98,835

Spécifications du moteur – moteur 150cc refroidi par air produisant 14 PS et 13,3 Nm

Suzuki Gixxer 155 – 48 kmpl

Suzuki Gixxer est peut-être l’une des motos à faible puissance de sa catégorie, mais elle est la plus élevée en termes d’efficacité énergétique. Gixxer est livré en une seule variante avec ABS monocanal et freins à disque avant / arrière en standard. C’est également l’un des plus coûteux parmi ses concurrents.

Prix ​​- Rs 1.10 Lakh

Spécifications du moteur – Moteur 155cc refroidi par air produisant 13,6 PS et 13,8 Nm

Yamaha FZS V3 – 45 kmpl

La FZS V3 était l’une des premières motos BS6 de la catégorie, lancée en décembre. Les chiffres de puissance sont inférieurs à ceux de nombreux concurrents, mais il s’agit du deuxième meilleur kilométrage de la classe sportive 160cc.

Prix ​​- Rs 1.01 Lakh à Rs 1.03 Lakhs

à Rs 1.03 Lakhs Spécifications du moteur – Moteur refroidi par air de 149 cm3 produisant 13 PS et 13,6 Nm

Bajaj Pulsar NS160 – 45 kmpl

Le Pulsar NS160 est désormais la moto la plus puissante de son segment, après avoir obtenu une mise à niveau BS6. Tout comme les autres du segment, le NS160 est désormais livré avec l’injection de carburant en standard.