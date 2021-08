Anne With an E : l’histoire d’amour qu’on ne verra pas même si la série revient

La bonne nouvelle, c’est que les espoirs de retour d’Anne avec un E et les rumeurs selon lesquelles ses producteurs cherchent toujours une solution se poursuivent. La mauvaise nouvelle, c’est que si elle revient un jour à l’écran, certains arcs de l’histoire ne seront pas poursuivis car ils ont déjà terminé leur cycle dans l’intrigue.

Après l’annulation injuste d’Anne avec un E, les attentes pour son retour avec une quatrième saison n’ont pas disparu. Les fans continuent de se battre pour qu’un accord soit conclu afin de faciliter sa diffusion sur une plateforme internationale. En attendant, les spectateurs raccourcissent l’attente en spéculant qu’il pourrait y avoir un nouveau volet.

Les histoires d’amour dans Anne With An E sont aussi magiques que la série

Il ne fait aucun doute qu’Anne With An E se distingue des autres séries du même genre en gagnant l’un des fandoms les plus loyaux jamais vus dans le monde sous le nom de “Anne Nation”. Plus de deux ans après son annulation au terme de la troisième saison, ils ont continué à faire pression et à encourager ses producteurs à renouveler la série, que ce soit sur Netflix ou sur un autre streamer.

Comme toute série d’époque, l’histoire ne peut se dérouler sans quelques romances en cours de route. Anne With An E n’est pas différent, alors que la plupart de ces relations ne sont que des béguins d’école et restent des éléments centraux de la série, il y a une relation en particulier qui se démarque du reste pour son authenticité et surtout ses protagonistes, Tante Josephine Barry (Deborah Grover) et sa femme “à sa façon”, Gertrude.

Joséphine Barry, “Tante Jo”, est l’un des personnages les plus aimés et les plus attachants d’Anne avec un E. Tante de William Barry et grand-tante de Diana Barry et Minnie May Barry, elle apparaît comme un rôle secondaire intéressant. C’est une femme riche et instruite qui a profité de la vie et de sa position financière avantageuse. Mais lorsque Anne et ses amies lui rendent visite en ville, elles découvrent que Joséphine a eu une histoire de vie bien plus intéressante que celle des autres femmes de son âge et de sa position.

Anne With An E : L’histoire d’amour de Joséphine Barry est la meilleure de toutes

Si, à l’âge adulte, elle a vécu entourée d’artistes de toutes sortes, son enfance et sa jeunesse ont été différentes. Elle a été élevée dans une famille rigide et conservatrice qui cherchait à tout prix à étouffer ses passions et ses rêves jusqu’à ce qu’elle rencontre Gertrude, une femme dont elle est tombée amoureuse et qui lui a tenu compagnie jusqu’à sa mort. Bien que la famille Barry ait toujours voulu voir la relation de Joséphine et Gertrude comme une amitié, en réalité, elles formaient un couple.

Dans la première saison d’Anne avec un E, elle est présentée comme la riche tante Jo qui pleurait la perte de celle que la jeune Diana Barry considérait comme tante Gertrude, la compagne de Joséphine. Bien que le terme n’existe pas à l’époque, leur relation est un “mariage de Boston”, la cohabitation de deux femmes indépendamment du soutien financier d’un homme.

L’histoire montre que les deux femmes étaient très heureuses ensemble, construisant une vie autour de leur maison et une communauté autour de leur amour. Ils aimaient les arts et l’un l’autre et c’est tout ce dont ils avaient besoin. Dans un monde qui fuit les gens comme eux, ils ont finalement construit un foyer. Leur romance était si pure et adorable que même les fans, qui n’ont jamais connu Gertrude, ont le cœur brisé de la perdre et regrettent de ne pas avoir pu voir leur romance à l’écran.

Malgré la tristesse d’avoir perdu son âme sœur, Tante Joséphine était connue pour faire tout ce qui était en son pouvoir pour que sa Gertrude ne soit jamais oubliée et bien que sa perte soit irréparable, elle a toujours été montrée dans la série comme une femme très sage, qui aime toujours la vie et qui nous a laissé dans Anne With An E de nombreuses leçons précieuses.