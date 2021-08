Touche pas à mon poste : Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de retour sur C8 avec quelques nouveautés

Fini les vacances d’été et retour maintenant au train-train quotidien. Et cela s’adresse à tout le monde, car après plusieurs semaines de repos bien mérité, « Touche pas à mon poste » s’apprête aussi à faire sa rentrée sur C8. En effet, l’on vient d’apprendre que l’émission culte animée par Cyril Hanouna sera de retour à l’antenne dès ce lundi 30 août à partir de 19H10 et entamera ce jour-là sa treizième année. Comme d’habitude, les fans du programme retrouveront sur le plateau les fidèles chroniqueurs de l’émission. Cependant, pour cette treizième saison, le divertissement proposera également certaines nouveautés aux téléspectateurs. À quoi faut-il donc nous attendre à partir de lundi ?

Quelles sont les nouveautés de cette saison ?

Eh bien, à l’occasion de cette treizième saison de « Touche pas à mon poste », la production a décidé de surprendre ses fidèles téléspectateurs en apportant quelques changements dans l’émission. Si le « témoin du jour », le « 1/4h sans filtre » sont toujours au rendez-vous, de nouvelles rubriques devraient également faire partie du programme dès ce lundi. Nous aurons ainsi les « FDP » (Les Flingueurs Du Paf), une rubrique dans laquelle nos chroniqueurs pourront débattre haut et fort à propos d’une actu ou d’une info.

En plus de cette dernière, nous aurons aussi une autre nouvelle rubrique que la production a décidé d’appeler « les chirurgiens de l’image », dans laquelle Cyril Hanouna et sa bande pourront décortiquer tout ce que vous avez manqué. Et sur ce point-là, rien ne peut échapper à leur œil d’expert. Sinon, sachant que la crise sanitaire sévit toujours en France et que l’année présidentielle approche, tous ceux qui font « la une » seront dans TPMP.

« On a jugé important au vu de l’échéance 2022 qui arrive de resserrer sur l’actu. On essaie de les traiter autrement qu’ailleurs », avait récemment révélé, Cyril Hanouna durant une interview.

Une nouvelle tête vient grossir les rangs de nos chroniqueurs

À part, l’arrivée de nouvelles rubriques dans « Touche pas à mon poste » cette nouvelle saison sera également marquée par l’arrivée d’un nouveau visage sur le plateau de Cyril Hanouna. « Le Parisien » a justement révélé qu’il s’agit de l’humoriste Sandrine Sarroche. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la jeune femme était déjà passée sur Paris Première dans l’émission de Zemmour et Naulleau depuis octobre 2017 en prenant la suite de Tanguy Pastureau. Mais ce n’est pas tout, car elle a aussi déjà présenté une chronique dans l’émission de Stéphane Bern sur RTL.

Quant à sa participation sur le plateau de Cyril Hanouna, la production a indiqué qu’elle ne sera pas autour de la table avec les autres chroniqueurs pour commenter l’actualité. Mais aura pour rôle d’intervenir quelques minutes pour livrer un billet humoristique en chanson, une fois par semaine. Et selon toujours « Le Parisien », elle aurait même eu « carte blanche » pour des sujets politiques. À noter également que son arrivée sur la chaine ne se limitera pas qu’à cette émission, car elle fera aussi partie d’un nouveau programme, qui est encore en préparation.

Des nouvelles de « Balance ton post » ?

Après avoir appris cette nouvelle, beaucoup d’entre vous se demandent surement ce qu’il en est alors de l’autre émission phare animée par Cyril Hanouna, « Balance ton post ». Eh bien, l’animateur a également indiqué aux journalistes qu’il était justement en pleine préparation du retour de ce programme. L’émission sera ainsi diffusée tous les jeudis à 21H15 à partir du 2 septembre prochain, plus que quelques jours à attendre.

🚨 @Cyrilhanouna fait sa rentrée le lundi 30 août dès 19h10 pour lancer une nouvelle saison de #TPMP sur @C8TV 🚨 pic.twitter.com/CbXTT2GFgf — TPMP (@TPMP) August 10, 2021

Voilà donc toutes les informations que nous avons pu avoir concernant le retour de ces deux émissions. Donc, si vous êtes fans de « Touche pas à mon poste », rendez-vous sur C8 à partir de ce lundi 30 août à 19H10, toujours en compagnie de Cyril Hanouna et de sa bande de chroniqueurs.