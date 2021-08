Tokyo Revengers épisode 21 sur Crunchyroll : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Tokyo Revengers approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 21 de Tokyo Revengers sur Crunchyroll en France ?

Tokyo Revengers épisode 21 sur Crunchyroll

Dans l’épisode précédent, Dead or alive, après avoir mis à terre Kazutora, Chome et Chonbo, Mikey tombe à genoux. Sentant une opportunité, l’un des capitaines de Valhalla mène son équipe vers Mikey, avec l’intention de le battre et de mettre fin à la bataille. Le capitaine de Valhalla susmentionné a un masque sur le visage, mais Takemichi a l’impression de le reconnaître. Lui et les autres membres de Toman essaient d’atteindre Mikey avant qu’il ne soit trop tard, mais ils n’y parviennent pas.

Soudain, Kisaki s’interpose entre Valhalla et Mikey avec le reste de la 3e division et déclare qu’ils vont protéger le leader de Toman. Takemichi réalise soudain que le capitaine masqué de Valhalla est Chouji, qu’il a vu plus tôt avec Kisaki. Il commence à comprendre l’ensemble du plan de Kisaki. Quel que soit le camp qui perd, Kisaki finit par gagner cette bataille. C’est alors que Baji arrive et frappe Kisaki avec un tuyau.

Takemichi et Chifuyu essaient de convaincre Baji de ne pas se battre contre Kisaki car il finira par blesser Mikey s’il le fait. Takemichi protège apparemment Baji d’être poignardé par Kazutora, ce qui a été l’une de ses missions. Cependant, Baji n’écoute pas et dit à Takemichi de s’occuper de Mikey avant de s’attaquer seul aux cinquante membres de la 3e division. Il les bat tous et atteint Kisaki. Mais celui-ci se met soudain à cracher du sang et tombe à genoux, révélant que la blessure qu’il a reçue de Kazutora est assez grave.

Dans l’épisode 21, croyant que Kazutora lui a enlevé une autre personne, Mikey essaiera probablement de le tuer, faisant penser à Takemichi que l’avenir sombre est désormais inévitable. Baji pourrait se lever et faire quelque chose d’aussi radical qui empêcherait son ami de tuer un autre ami.

📺 Images promotionnelles de l’épisode 21 de #TokyoRevengers 1/2 pic.twitter.com/K4cbR5471j — Tokyo Revengers Fr (@TRevengersFr) August 23, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 20 de Tokyo Revengers sortira-t-il sur Crunchyroll ?

Tokyo Revengers épisode 21 : Date de sortie et heure précise

L’épisode 21 de Tokyo Revengers sortira le samedi 28 août ou le dimanche 29 août en fonction de votre emplacement dans le monde. L’épisode 21 de Tokyo Revengers devrait être diffusé sur Crunchyroll à 21h00 le samedi 28 août en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Crunchyroll, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Les épisodes précédents sont également disponibles en streaming sur Crunchyroll.