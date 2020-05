Andrew Johns et Brad Fittler nomment leurs cinq meilleurs centres de tous les temps, Inglis Gasnier Meninga rogers Hodges

Les légendes de la Rugby League, Andrew Johns et Brad Fittler, ont chacun nommé leurs cinq meilleurs centres de tous les temps.

Les deux légendes ont nommé les cinq premiers respectifs qui ont été arrondis assez différemment l’un de l’autre avec un centre différent nommé n ° 1 sur leurs listes.

Discutant de la façon dont les plus grands centres du jeu ont l’habitude de savoir où se trouver lorsque le jeu est en jeu, Johns a fait mention spéciale du grand Maroons Greg Inglis.

Johns a attribué à Inglis l’une des principales raisons de l’ère de domination du Queensland à partir de 2006, déclarant que le centre marquait toujours l’essai gagnant pour les Maroons.

Greg Inglis marque pour les Maroons: 2013 State Of Origin II – QLD v NSW (Getty)

« Vous traversez cette domination du Queensland », a déclaré John Freddy et le huitième de Wide World of Sports.

« Quand le match était en jeu, Greg a marqué les essais. C’est lui qui a toujours marqué l’essai gagnant.

« Certains joueurs savent où aller pour marquer ces essais, ce n’est pas un coup de chance. Certains ne sont que de grands buteurs, ils savent où faire leur apparition.

Andrew Ettingshausen – ARL State of Origin – QLD v NSW 1995 (Getty)

Andrew Johns.

No.5 Andrew Ettingshausen

« Quel grand centre, a joué toute sa carrière à Cronulla et un grand recherché.

N ° 4 Steve Rogers

« Appelé le » Prince des Centres « , il a beaucoup joué dans les années 80.

« Il était juste un beau joueur, un beau moteur, un excellent joueur de premier plan. »

Steve Rogers (NRL.com)

No.3 Greg Inglis

« Parle de lui-même, nous connaissons tous Greg le talent.

« Le centre de frappe le plus dévastateur que nous ayons vu depuis longtemps. »

No.2 Mal Meninga

« Joueur incroyable et une centrale électrique.

« Grand leader et imparable. Pour un grand homme, il avait de belles mains douces, il pouvait faire une belle passe. »

Mal Meninga – Grande finale ARL 1994 (Getty)

No.1 Reg Gasnier

« Vous n’avez vu que des moments forts de son jeu.

« J’ai vu de petits clips de lui bouger mais tu parlais aux mecs plus âgés et ils racontaient des histoires sur Reg et quel joueur il était. »

Reg Gasnier (Getty)

Freddy

No.5 Mark Gasnier

« Il était un si bon moteur.

« Je l’ai impliqué dans le coaching (NSW Blues) et vous avez en quelque sorte compris à quel point il était intelligent. »

Mark Gasnier 2010 (Getty)

No.4 Steve Rogers

« Il était mon joueur préféré,

« J’ai commencé comme centre et il était si bon. Il se déplaçait juste si bien, très classe. »

No.3 Justin Hodges

« Avoir quelqu’un comme Hodgo là-bas où vous pouvez lancer une passe anticipée et il peut tout faire.

« Il a eu une carrière incroyable.

Justin Hodges (Getty)

No.2 Mal Mengina

« J’ai beaucoup joué avec et contre Mal, il était incroyable. »

No.1 Greg Inglis

« Il était le spécimen ultime.

« C’était incroyable la façon dont il a fait le tour du terrain pour sa taille. »