DEATH METAL ‘un gigantesque Crescendo épique’ à l’ère moderne de DC

Crédit: DC



Crédit: DC



Maintenant que Scott Snyder est enfin en mesure de parler de la sortie de Dark Nights: Death Metal, dit-il, le livre est encore plus pertinent dans la crise actuelle qu’il ne l’était auparavant.

Travailler avec son Homme chauve-souris artiste et collaborateur fréquent Greg Capullo, Snyder a d’abord eu l’idée de la Death Metal série limitée quand il présentait la série d’événements de la paire en 2017 Dark Nights: Métal.

Mais maintenant que la série est finalement lancée le 16 juin – après des retards causés par l’arrêt du coronavirus – Snyder a réalisé que les thèmes du livre sont encore plus pertinents qu’auparavant.

Comme le décrit Snyder, Death Metal est sombre, mais « aussi sombre que le monde est celui dans lequel se trouvent les héros, le but de l’histoire est plein d’espoir et amusant. »

« Cela veut dire que nous sommes tous dans le même bateau », a-t-il déclaré. « La seule façon de le faire est ensemble. »

Et pour les lecteurs qui pourraient remettre en question la continuité de DC après tous les changements de la société ces dernières années, Snyder dit que la devise de toute la série est que tout « compte ».

Newsarama a parlé à Snyder pour en savoir plus sur l’évolution du livre, comment il est devenu plus pertinent qu’il l’a réalisé et à quoi les lecteurs peuvent-ils s’attendre quand Death Metal arrive enfin dans les librairies de bandes dessinées en juin.

Scott Snyder et Greg Capullo au Comic-Con International: San Diego 2019 Crédits: Scott Snyder



Newsarama: Scott, cela semble-t-il attendre longtemps? Arriver enfin à sortir Death Metal au monde, en particulier après ce dernier retard?

Crédit: DC



Scott Snyder: Ouais! Nous le planifions depuis plus de trois ans, facilement. Quand j’ai lancé le premier Métal, J’ai également présenté cette idée. J’ai littéralement tangué les os de base de ce concept quand j’ai tangué Métal.

J’ai donc dit que si Métal va bien, ce que nous aimerions faire est de construire vers une autre chose qui relie tous les fils d’une manière plus grande, qui aborde où certaines des idées du premier Métal est venu, qui se rattache à l’histoire vraiment classique de DC de Crise sur des terres infinies à Infinite Crisis et Crise finale – tous les grands événements cataclysmiques de l’histoire de DC.

Heureusement, les fans aiment le premier Métal, et nous avons évolué vers celui-ci depuis, en espérant avoir la chance de le faire.

Crédit: DC



Le paysage a beaucoup changé au cours de la dernière année ou deux, à DC et sur le marché. Mais d’une certaine manière, cela a fini par agrandir l’événement, et je pense que c’est mieux – cela nous a donné plus de temps, cela nous a donné plus de biens immobiliers et nous avons plus de choses que nous allons créer pour cela.

Nrama: Donc l’histoire a évolué depuis ce terrain, quand Métal est sorti pour la première fois?

Snyder: Eh bien, je l’ai finalisé, en termes de genre d’histoire que je voulais faire, en arrière… il y a deux New York [New York Comic Con] – c’est à ce moment-là que nous avons commencé à parler, avec le document.

Donc pour nous, ça a toujours été le point culminant de cette époque. Je pense que la cible a changé un peu à différents moments, en termes de date de sortie, à cause des différents plans de DC.

Mais c’est vraiment, vraiment libéré. C’est plus l’histoire que j’ai toujours voulu faire avec Greg et [inker] John [Glapion] et [colorist] FCO [Plascencia] qu’avant.

Crédit: DC



Nrama: Est-ce qu’il reprend des thèmes de Métal, ou cela correspond-il vraiment davantage aux histoires et aux thèmes de votre Ligue de justice courir?

Snyder: C’est tout.

Vous pouvez cependant le lire complètement à l’aveugle. Je veux que ce soit très clair.

Il est définitivement construit sur des choses que nous avons faites Ligue de justiceet les choses de Justice League Dark, Batman / Superman, Le flash et il s’appuie sur les choses du premier Métal et de Horloge Doomsday.

Il s’appuie non seulement sur des choses auxquelles vous vous attendez, qui ont eu un grand impact sur le DCU, mais aussi sur des choses qui, selon nous, auraient dû avoir un impact plus important qu’eux.

Et nous construisons quelque chose qui donne tout son sens – un gigantesque crescendo épique à cette époque de bandes dessinées de DC qui dit «tout ce que vous lisez est important». C’est le Post-It sur mon ordinateur en ce moment.

Nous avons divisé le livre en chapitres, et le premier chapitre s’intitule «Comment tout cela compte». C’est en fait une réplique de Wonder Woman, où elle dit « Oh, tout compte. »

Crédit: DC



C’est la devise de toute la série.

Nrama: Nous avons parlé récemment de la façon dont cette histoire semble refléter certaines des craintes et des préoccupations que les gens éprouvent en ce moment. Avez-vous l’impression que l’histoire résonne avec vous d’une manière différente maintenant?

Snyder: Ouais, ça résonne toujours avec moi et avec l’équipe, mais je pense que ça prend une importance différente pour nous de le dire maintenant, et un niveau d’urgence différent.

Il s’agissait toujours du DCU se trouvant soudainement dans un moment de grande obscurité. Ce qui nous a vraiment frappé, au moment où nous l’écrivions, n’était pas à quel point il faisait sombre – il allait toujours être sombre. Et il y a beaucoup d’humour dedans, juste pour que vous sachiez. Tout comme le premier Métal, c’est censé être un peu une émeute, d’une manière folle.

Mais ce qui nous a frappés, c’est à quel point l’histoire reflétait la façon dont nous vivions tous le monde en ce moment.

Il est donc devenu doublement urgent de le faire correctement et important de le faire correctement. Donc, tout le monde s’y est réengagé, dans l’équipe et chez DC, pour nous assurer que nous avions assez de place, suffisamment de liens, assez de support, assez de pages dans chaque numéro. Le premier numéro est surdimensionné.

Crédit: DC



Nous voulions nous assurer de bien raconter l’histoire, dans toute sa richesse.

C’est à propos de ce moment. Il s’agit de savoir pourquoi, en période de grande obscurité – dans une obscurité soudaine comme celle-ci – nos héros comptent plus que jamais.

Nrama: Parlons de certaines spécificités de l’histoire. Nous avons vu la mise en place de Death Metal au bout du Année du méchant: Hell Arisen, alors que Batman Who Laughs aide Perpetua après l’avoir obligée à mettre Lex Luthor de côté. Pouvez-vous décrire où se trouve la Terre lorsque, comme vous le décrivez, le DCU est dans « une obscurité énorme »?

Snyder: Oui, nous avons vu à la fin de Hell Arisen que Perpetua a choisi le Batman Who Laughs au lieu de Lex Luthor. Maintenant, Batman Who Laughs a atteint des proportions presque divines, régnant sur la Terre, avec des dizaines et des dizaines de mauvais Batmen.

Et donc elle lui a donné la Terre pour régner alors qu’elle détruit le Multivers.

Crédit: DC



Les héros ne se souviennent presque pas exactement de ce qui est arrivé pour rendre cette nouvelle normalité pour eux. Mais ils y vivent depuis des mois.

Wonder Woman a été assignée à Queen of Hell. Aquaman est le leader de la flotte noire et patrouille dans les océans. Harley dirige le terrain vague sur une hyène géante et mutante. Et les héros sont détenus dans une prison au soleil. Et les méchants sont gardés à Themyscira dans ce qui est maintenant considéré comme l’enfer, sous la surface.

Tout le monde est surveillé par les nouveaux Dark Knights, toute cette armée de mauvais Batmen. Et le Batman qui rit règne sur ce monde.

Nrama: Ouais, OK, ça commence dans un endroit sombre.

Snyder: Cela fait. Mais surtout, ce que je veux que les gens en retiennent, c’est que, aussi sombre que le monde soit celui où les héros se retrouvent, le but de l’histoire est plein d’espoir et amusant.

Nrama: Amusant et humoristique et un peu exagéré, comme vous et Greg l’avez fait pendant Dark Nights: Métal, droite?

Snyder: Oui, certainement – c’est encore plus amusant, pour moi, que le premier. C’est vraiment plus sauvage et là-bas.

Crédit: DC



Crédit: DC



Mais ce n’est pas seulement amusant et exagéré. Globalement, cela veut dire que nous sommes tous dans le même bateau. La seule façon de le traverser est ensemble.

Ce type de connexion, lorsque vous vous trouvez et que vous vous battez ensemble, est censé être quelque chose de festif.

De plus, il a encore plus de surprises que Metal. Et des conséquences bien plus importantes pour le DCU.

Nrama: De la scène d’introduction dont vous m’avez parlé avec le Sgt. Rock aux personnages qui apparaissent dans les aperçus et sur les couvertures, il semble que vous utilisez tous les jouets pour celui-ci.

Snyder: Oui, tout le monde est dans celui-ci – de Jonah Hex à Superboy Prime. Tu sais ce que je veux dire? Parallaxe. Il n’y a pas de personnage majeur dans la DCU que vous ne verrez pas.