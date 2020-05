M. Night Shyamalan lance cinq films inédits pour Universal

M. Night Shyamalan a déjà complété le casting de son prochain film. Le projet sans titre est, bien sûr, entouré de mystère, sans script, histoire ou détails de réglage. Tout ce que nous savons en ce moment, c’est qui le réalisateur jette dans le film. Aujourd’hui, il a embauché Eliza Scanlen (Petite femme), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Aaron Pierre (Krypton), Alex Wolff (Héréditaire), et Vicky Krieps (Fil fantôme) dans des rôles pour le projet mystère. Shyamalan assurera, bien entendu, l’écriture, la production et la réalisation du film, et Universal Pictures le diffusera. C’est tout ce que quelqu’un sait à ce stade, et avec les arrêts toujours en place, ils ne savent même pas quand le tournage commencera. La nouvelle a été rapportée par Variety.

Le nouveau film de Shyamalan pourrait-il être lié au verre et fendu?

La question évidente est de savoir si ce nouveau film sera en quelque sorte lié à ses succès des dernières années Verre et Divisé, et Incassable avant ceux-là. La dernière fois que nous avons quitté cet univers à la fin de Verre, David Dunn (Bruce Willis), Elijah Price (Samuel L. Jackson), et la double personnalité de Kevin (James mcavoy) tous gisaient morts, car des images d’eux utilisant leurs superpuissances étaient partagées à travers le monde. Quel que soit ce nouveau film, pourrait-il devenir une nouvelle génération d’êtres surpuissants? Beaucoup aimeraient voir Shyamalan continuer l’histoire et l’univers de ces films. Espérons que tout ce qui finira ne sera PAS lié L’événement. Nous n’avons jamais besoin de retourner dans cet univers.

Quoi qu’il en soit, on ne peut nier que Shyamalan est de retour de façon importante. Autofinancement Divisé et Verre, avec un autre de ses films La visite, les budgets combinés du film étaient de 35 millions de dollars et ils ont rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde. Attendez-vous à ce que ce nouveau film atteigne son paroxysme à mesure que des annonces plus concrètes seront faites.

