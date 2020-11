Ancien chef de la WWE MENA nommé vice-président et directeur général, Asie-Pacifique

La WWE a annoncé la nomination de Carlo Nohra au poste de vice-président et directeur général, Asie-Pacifique.

Auparavant, Nohra était vice-président et directeur général de la WWE, MENA, où il a supervisé avec succès la consolidation des accords de droits médias de la société, lancé les efforts de programmation en langue arabe de la WWE et étendu sa stratégie d’événements en direct dans la région.

Dans son nouveau rôle, Nohra dirigera les initiatives commerciales stratégiques de la WWE et les opérations quotidiennes dans la région APAC et travaillera avec des partenaires dans tous les secteurs d’activité de la WWE, y compris la télévision, les événements en direct, le marketing, le parrainage, le numérique, les licences et le merchandising. Il continuera à rapporter directement à James Rosenstock, vice-président exécutif de la WWE, International.

«Carlo est un cadre expérimenté qui a efficacement bâti et maintenu des relations solides avec nos partenaires de la région MENA», a déclaré Rosenstock. «Nous sommes convaincus que Carlo continuera à renforcer la présence de la WWE et à accroître l’engagement de notre base de fans passionnés dans l’APAC.»

Avant de rejoindre la WWE, Nohra a occupé des postes de directeur général au Al Jazira Football Club, au Al Ain Football Club et à la UAE Football League. Auparavant, il a été secrétaire général adjoint et directeur des compétitions à la Confédération asiatique de football et vice-président de la stratégie d’entreprise au World Sport Group.

La nomination de Nohra s’appuie sur l’engagement de longue date de la WWE dans la région Asie-Pacifique. Tout au long de son histoire de plus de 20 ans dans la région, la société a considérablement étendu sa présence pour atteindre plus de 180 millions de foyers et une population de plus de 850 millions d’habitants dans les 25 pays APAC dans lesquels la WWE opère. La WWE parcourt la région chaque année et en 2018 a vendu Melbourne Cricket Ground pour Super Show-Down avec plus de 70000 fans présents.

