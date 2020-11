Vampire: The Masquerade – Le jeu Battle Royale sortira en 2021

Le studio suédois Sharkmob a un jeu de bataille royale en Vampire: la mascarade-Univers a annoncé qu’il sortira en 2021.

Le studio a été formé en 2017 par d’anciens développeurs de Massive Entertainment et IO Interactive, qui livrent leur premier projet avec le jeu Battle Royale. Jusqu’à présent, il est dit:

«Une interprétation passionnante d’une propriété intellectuelle culte classique.

Découvrez la prochaine évolution passionnante des jeux d’action multijoueurs Battle Royale dans le classique culte Vampire: The Masquerade, dans lequel des sectes de vampires font la guerre dans les rues et sur les toits de Prague.

Choisissez votre propre style de jeu, seul ou ensemble, et combattez vos rivaux et l’entité hostile qui veut exterminer tous les vampires. Utilisez vos pouvoirs surnaturels, vos armes et votre sang pour devenir plus fort, pour chasser, combattre et survivre la nuit. «