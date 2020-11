2020-11-01 07:00:13

La star de « Big Little Lies », Nicole Kidman, adorerait reprendre le rôle de Celeste Wright dans la série, mais craint qu’il ne soit impossible de réunir toutes ses co-stars, y compris Laura Dern, Reese Witherspoon et Zoe Kravitz.

Nicole Kidman veut plus de «Big Little Lies».

L’actrice de 53 ans adorerait reprendre le rôle de Celeste Wright dans la série mais craint qu’il ne soit impossible de réunir toutes ses co-stars, y compris Laura Dern, Reese Witherspoon et Zoe Kravitz.

Elle a déclaré au magazine OK: « Nous adorerions retourner à ‘Big Little Lies’ mais nous devrons voir. En ce moment, je pense que toutes les femmes sont très occupées. Je veux dire, regardez Laura Dern, je ne le fais pas. Je pense que nous retrouverions un jour Laura, elle travaille sur tellement de choses en ce moment et elle passe un moment extraordinaire.

« Zoe est partie travailler en tant que Catwoman. Je pense que tout le monde travaille dans des endroits incroyables, ce qui est une belle chose d’être sorti de la série. Espérons que nous pourrons tous entrer en collision à un moment donné. »

Pendant ce temps, Nicole a révélé que sa nouvelle série télévisée «The Undoing» avec Hugh Grant est «sinueuse et amusante» et que chaque épisode se termine sur un cliffhanger.

Elle a déclaré: « Ce qui est génial à propos de cette émission, c’est qu’elle est tellement sinueuse et que rien n’est ce qu’il semble. Il est difficile d’en parler trop parce que vous finissez par révéler des spoilers, mais c’est un morceau de télévision très puissant qui examine ce que vous choisissez. croire.

« Il s’agit d’un mariage, il s’agit d’un fils. C’est six heures de cinéma à regarder à la maison. C’est un thriller vraiment tordu, juteux et amusant. C’est une émission que vous êtes censé manger. J’aime la fin de chaque épisode. sur un cliffhanger. C’est l’une des beautés de la télévision et en particulier dans une série limitée, car vous pouvez les créer pour que les gens disent « Je dois regarder le prochain épisode ». »

Le fils de Nicole à l’écran passe beaucoup de temps en ligne dans la série et elle a révélé qu’elle aimait les médias sociaux pour aider à se connecter avec les plus jeunes de sa vie.

Elle a expliqué: « Quand j’ai le temps et que je le trouve ensemble, alors je le fais. Cela m’a connecté à des gens comme ma nièce, qui a 21 ans, d’une manière beaucoup plus profonde. Un de mes amis a 16 ans et elle m’a dit: « Vous devez commencer à parler cette langue parce que si vous ne le faites pas, vous n’aurez pas la communication que vous voulez avec vos enfants. » Je ne veux pas être un dinosaure. «

Mots clés: Nicole Kidman, Laura Dern, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Retour au flux