Analyse du tirage de la saison 2020, 10 matchs à succès

La LNR a publié un tirage à jour de la saison 2020 rempli à ras bord de superproductions en prime time, ce qui en fait le programme idéal pour les fans coincés dans leurs salons.

C’est pourquoi Wide World of Sports a eu du mal à sélectionner seulement 10 matchs parmi les 18 tours restants à encercler dans le calendrier.

Voici les affrontements à ne manquer sous aucun prétexte!

TOUR 3: Roosters vs Rabbitohs, 19h55 vendredi 29 mai

Depuis que Latrell Mitchell a scellé son passage hors saison chez les Rabbitohs, cet affrontement a été le match le plus attendu de 2020. La LNR nous a fait attendre jusqu’au troisième tour pour le voir, mais cela pourrait être une bénédiction étant donné la gravité des coqs besoin de gagner après un départ de 0-2.

Latrell Mitchell des Rabbitohs lors d’une session de formation à Redfern Oval à Sydney. (AAP)

TOUR 4: Raiders vs Knights, 16 h 05 dimanche 7 juin

Les Raiders sont les favoris de la compétition et les Knights sont à la hausse sous le nouvel entraîneur Adam O’Brien. Si les deux gagnent leurs affrontements de la ronde 3, ce sera un affrontement haut de la table et la chance de se vanter rapidement entre deux fantaisies de premier ministre.

TOUR 5: Sea Eagles vs Broncos, 19h50 jeudi 11 juin

Manly était l’équipe la plus améliorée de 2019 sous Des Hasler et il y a beaucoup de bons juges qui s’attendent à ce qu’ils soient parmi les quatre meilleurs prétendants cette année. Les Broncos ont le jeune groupe d’attaquants le plus redoutable de la compétition et ont regardé la marchandise avec Brodie Croft tirant les ficelles pour eux dans les deux premiers tours. Ce devrait être un cracker.

Le nouveau demi-arrière des Broncos Brodie Croft a bien commencé la saison. (Getty)

TOUR 8: Storm vs Roosters, 19h50 jeudi 2 juillet

Grands finalistes en 2018, les deux clubs les plus titrés des cinq dernières années s’affrontent dans un match qui a le potentiel de fixer la référence pour 2020.

TOUR 10: Roosters vs Raiders, 19h50 jeudi 16 juillet

Les Chooks pourraient être fatigués de la bataille après avoir rencontré le Storm, mais ils n’auront pas longtemps à panser leurs blessures, avec une grande revanche pour se lever une semaine plus tard. Après la controverse des « six à nouveau » du décideur de la saison dernière, les fans de Raiders mourront d’envie de goûter à la victoire pour regagner des droits de vantardise dans celui-ci.

Nick Cotric court le ballon lors de la grande finale de la LNR 2019. (Getty)

TOUR 13: Dragons vs Roosters, 19h50 jeudi 6 août

Ils ont raté leur affrontement à Anzac Day cette année, mais la LNR a trouvé un foyer pour ce match qui a encore du poing alors qu’il se déroule à l’occasion du 105e anniversaire de la bataille de Lone Pine. J’espère que cela permet aux joueurs de mettre en bouteille le sens de l’honneur avec lequel ils prennent toujours le terrain le jour de l’Anzac. Ça devrait être une beauté!

TOUR 15: Eels vs Storm, 19h50 jeudi 20 août

Parramatta a fait le début parfait de la saison, assis au sommet de l’échelle avec un record sans tache et un beau différentiel de points. Au moment où cet affrontement avec la tempête se produira, nous aurons une bonne idée s’ils sont de véritables prétendants pour briser la plus longue sécheresse actuelle du Premier ministre de la LNR. Cela forme un affrontement parmi les quatre premiers qui déclencheront des courses d’impulsions.

TOUR 17: Broncos vs Panthers, 19h50 jeudi 3 septembre

Les Panthers sont une autre équipe qui semble avoir fait de grands progrès pendant la morte-saison et un voyage à Brisbane pour se mesurer à un autre candidat potentiel au poste de Premier ministre dans la course à la finale est une perspective alléchante.

Nathan Cleary a déjà eu des montagnes russes 2020 (Getty)

TOUR 19: Eels vs Broncos, 19h55 vendredi 18 septembre

Nous verrons ce match pour la première fois en 2020 pour relancer la compétition jeudi prochain, mais il sera tout aussi convaincant la deuxième fois, compte tenu des attentes des deux clubs. Les Broncos ont la chance d’essuyer l’ardoise en ronde 3 après leur humiliation de 58-0 lors de la série finale de l’an dernier. Perdez celui-là et ils seront d’autant plus excités pour faire sortir le singe de leur dos avant le début de la série finale.

TOUR 20: Rabbitohs vs Roosters, 19h55 vendredi 25 septembre

Nous savons tous à quel point cette rivalité est massive et avec des places potentielles pour la finale, c’est le choc parfait pour enflammer la dernière manche de la saison.

