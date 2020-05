LA CATWOMAN DE BATMAN est prête à recommencer le tournage

Zoe Kravitz Crédit: DFree / Shutterstock.com



Zoe Kravitz, qui joue Selina Kyle / Catwoman en 2021 Le Batman, dit qu’elle attend juste un appel pour reprendre le tournage du film, qui a été interrompu pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

« [Part of me is] dans l’espoir de se réveiller chaque jour à un e-mail ou à un appel téléphonique disant: «Nous sommes prêts à partir», a déclaré Kravitz. Variété, mettant en évidence les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les productions cinématographiques – en particulier les films de super-héros. «Il y a des gens qui viennent toucher votre visage, toucher votre corps toute la journée. J’ai besoin d’aide pour monter dans la combinaison. Je ne peux pas le faire moi-même. J’ai probablement été touché plus que n’importe quel travail, juste à cause des vêtements et du combat et tout ça. »

La co-star de Kravitz, Robert Pattinson, qui joue le Caped Crusader titulaire, a récemment fait la une des journaux en raison de sa propre expérience de verrouillage, dans laquelle il a déclaré qu’il avait presque abandonné la routine d’exercice DC et Warner Bros.prévu pour sa transformation physique en Batman.

Quant à la production de films au Royaume-Uni, où Le Batman est en train de filmer, pourrait reprendre, les responsables britanniques ont techniquement donné le feu vert pour que les productions reprennent plus tôt ce mois-ci, bien que la décision soit venue avec de vagues mises en garde, notamment en prenant des mesures pour garantir le respect des protocoles de sécurité.

« Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le secteur de l’écran pour comprendre comment différents types de productions peuvent se conformer aux directives sur la distanciation sociale et donner confiance aux gens des industries de la télévision et du cinéma qu’il existe des moyens sûrs de retourner au travail », a Un porte-parole du Département britannique du numérique, de la culture, des médias et des sports a déclaré à Deadline au début du mois.