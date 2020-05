Batman: Bane masque une forte augmentation des ventes pendant la quarantaine

Si vous allez investir dans un masque pendant la quarantaine, vous pourriez difficilement vous tromper avec l’un des méchants les plus emblématiques de Batman à Bane. Joué par Tom Hardy dans Le chevalier noir se lève (2012), les masques Bane deviennent plus difficiles à trouver car les masques en plastique, non approuvés par les responsables médicaux en cas de pandémie, sont vendus sur de nombreux sites de costumes, notamment Costume.com, BuyCostumes.com et HolloweenCostumes.com, selon le Hollywood Reporter. Vous pouvez toujours les obtenir sur Amazon. L’armée américaine a fait un pas de plus en conseillant Bane ainsi que d’autres masques populaires comme le Père Noël, et Dark Vador ne fournit pas la protection adéquate nécessaire.

Créé par Chuck Dixon, Doug Moench, et Graham Nolan, Bane est devenu l’un des plus grands adversaires de Batman. Dans « Knightfall », l’homme fort est devenu obsédé par le Caped Crusader qui étudie chacun de ses mouvements. Après que Bane a éclaté les détenus de l’asile d’Arkham, Batman a dépensé une quantité considérable de son endurance pour les récupérer au point d’épuisement. Saisissant l’occasion, le cerveau a fait son mouvement et a cassé le dos de la chauve-souris. Dans la plupart des autres adaptations, n’a pas osé recréer l’éclat du personnage tel que décrit dans « Knightfall ». Dans sa première adaptation en direct dans Batman & Robin (1997), le personnage (Jeep Senson) se réduit à un grognon musclé grognant qui suit Poison Ivy’s (Uma Thurman).

Des versions en tissu du masque Bane sont également disponibles sur Etsy. Étant donné que la plupart des masques sans licence sont fabriqués par les vendeurs, le site de commerce électronique fournit une clause de non-responsabilité. « Les articles vendus sur Etsy, tels que les masques et les désinfectants pour les mains, ne sont pas de qualité médicale. Les vendeurs Etsy ne peuvent pas faire de réclamations médicales ou sanitaires. » Bane a fourni certaines des citations les plus mémorables dans le film final de la Christopher Nolan Chevalier noir trilogie. Pendant la sortie du film, Hardy’s Bane est devenu une voix populaire à imiter comme dans la série animée de longue date Parc du Sud.

Le post Batman: Bane Masks Sales Surge Pendant Quarantine est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

