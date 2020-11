Amber Heard dit qu’elle revient – / Film

Il y a eu de vagues rumeurs qui Ambre entendu pourrait finir par être remplacé dans Aquaman 2 en raison de son divorce désordonné et tabloïd avec l’acteur Johnny Depp. Mais il est temps de mettre ces rumeurs au lit parce que Heard elle-même vient de confirmer qu’elle reviendra dans son body vert pour jouer Mera dans la suite dirigée par James Wan.

Boy oh boy, juste patauger dans cette histoire me donne déjà des brûlures d’estomac, mais c’est mon devoir de vous amener toutes les nouvelles du film chaud, et ainsi je le ferai. Comme vous le savez peut-être ou non, il y a une histoire très longue et troublante sur le mariage désastreux entre Johnny Depp et Amber Heard. J’ai entendu dire que Depp l’avait maltraitée, Depp a répliqué que Heard l’avait abusé. Il est allé au tribunal. C’est devenu très compliqué. Un règlement a été conclu en 2016 et le couple a publié une déclaration disant: «Aucune des parties n’a fait de fausses accusations de gain financier.» En fin de compte, le duo a divorcé et Depp a payé à Heard un règlement de 7 millions de dollars, que Heard a immédiatement fait don à une œuvre de bienfaisance.

Cette pourrait ont été la fin de l’histoire. Au lieu de cela, les choses ont continué à devenir acrimonieuses, de nombreux défenseurs de Depp affirmant qu’il était la partie lésée dans la relation. Tout a bouilli ce mois-ci lorsque Depp a perdu une bataille juridique contre le tabloïd britannique Le soleil. Le journal qualifiait Depp de «batteur d’épouse» dans leurs pages, et Depp avait espéré triompher de ces affirmations, légalement. Au lieu de cela, un juge a statué que les allégations étaient «essentiellement vraies». En conséquence, Depp a été contraint de quitter le Bêtes fantastiques franchise (même s’il va toujours être payé l’intégralité de son salaire pour le prochain film).

Au fur et à mesure que cette histoire traînait au fil des ans, un flux constant de ressentiment s’est accumulé contre Heard, de nombreux fans de Depp affirmant qu’elle était la véritable coupable dans l’affaire et qu’elle ne poursuivait Depp en justice que pour de l’argent (bien que ces allégations négligent le fait qu’elle a fait don de tout son règlement à une œuvre de bienfaisance). La négativité dirigée vers Heard conduit à des spéculations selon lesquelles Warner Bros. – qui produit également Bêtes fantastiques – laisserait tomber l’actrice de la suite du super-héros Aquaman 2.

Non, dit Heard. S’adressant à EW, l’actrice – qui sera ensuite vue dans l’adaptation CBS All Access de Le stand – a déclaré: «Je suis très enthousiasmé par la quantité d’amour des fans et la quantité d’appréciation des fans qui Aquaman a acquis et qu’il a suscité tellement d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons. Je suis tellement excité de filmer ça.

Maintenant, y a-t-il une chance que WB change d’avis et remplace Heard avant le début du tournage? Bien sûr, je suppose! Mais pour le moment, on dirait qu’elle est toujours impliquée. Heard a ajouté: «Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité. Seuls les fans ont fait Aquaman et Aquaman 2 se produire. Je suis ravi de commencer l’année prochaine. »

Aquaman 2 espère commencer le tournage en 2021.

