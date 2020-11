Kevin Campbell parle du jeune Arsenal rarement vu qui «  propose quelque chose de totalement différent  » – .

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Kevin Campbell a souligné Joe Willock comme un joueur qu’il aime à Arsenal tout en parlant à la chaîne YouTube Highbury Squad.

L’attaquant était en train de parcourir un certain nombre de jeunes espoirs d’Arsenal lors d’une discussion sur la chaîne, et il a hautement apprécié Willock.

Vous pouvez comprendre exactement pourquoi Campbell aime Willock, après tout, il a marqué deux buts en trois matches de Ligue Europa.

Cependant, en dehors de la compétition européenne, il a rarement été vu cette saison, ne jouant pas une seule minute en Premier League.

«J’aime Joe Willock, il propose quelque chose de totalement différent. Il court au-delà des grévistes ou des meneurs. » Dit Campbell.

«Je pense que c’est tellement important pour une défense d’avoir ça à s’inquiéter pour vous savez, donc ils peuvent prendre du recul et un attaquant peut avoir un peu plus de place. Je pense que c’est la clé.

James Williamson – AMA / Getty Images

Le joueur de 21 ans n’a peut-être pas beaucoup de chances pour le moment, mais heureusement, le temps est de son côté.

Il est encore incroyablement jeune et il a de nombreuses années devant lui pour impressionner Mikel Arteta, et si l’Espagnol voit en lui ce que Campbell voit en lui, il peut être convaincu de le mettre dans le onze de départ le plus tôt possible.

Cela dit, nous devons admettre qu’il est un peu étrange que Willock n’ait pas vu une seule minute d’action en Premier League cette saison, surtout si l’on considère à quel point il a joué en Europa League.

Espérons que Arteta lui offre plus d’opportunités à l’avenir.

Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

