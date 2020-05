Amazon poursuivi pour les utilisateurs trompeurs au sujet des films « achetés » – / Film

Peut-être que les biens matériels ne sont que des moyens de combler le vide qui ronge nos âmes, mais au moins nous pouvons avoir l’assurance que nous possédons les choses que nous avons achetées. Mais ce n’est pas nécessairement le cas pour les films numériques achetés via Amazon Prime Video.

En raison de la confusion des lois sur les licences qui obligent les services de streaming comme Amazon, Netflix et d’autres à retirer des films de leurs plateformes, les utilisateurs qui « achètent » des films sur la vidéo Amazon Prime ne possèdent jamais vraiment ces films. Même si le service facture ces films numériques comme «vos achats de vidéos», ces achats ne sont en réalité que des locations à long terme qui peuvent disparaître de votre bibliothèque à tout moment. Un utilisateur californien a contesté le manque de transparence sur les achats de vidéos Amazon et a déposé une plainte contre Amazon.

Un abonné d’Amazon en Californie a intenté une action en justice contre Amazon pour avoir induit en erreur des clients sur la question de savoir s’ils possédaient des films qu’ils «achetaient» sur Prime Video. Le procès allègue que le service n’informe pas les utilisateurs que la société a coupé l’accès au contenu qu’ils ont acheté via la plateforme à sa discrétion.

Tout se résume aux petits caractères. Amazon Prime Video facture tout le contenu que vous « achetez » – qui est une option apparemment plus permanente que la location temporaire – via le service « Vos achats vidéo ». Mais les conditions d’utilisation de Prime Video indiquent que tous les achats ne sont en fait que des locations à long terme qui peuvent disparaître de votre bibliothèque à tout moment en raison de restrictions de licence ou d’autres modifications.

« Le Contenu numérique acheté continuera généralement à être disponible pour téléchargement ou streaming à partir du Service, le cas échéant, mais peut devenir indisponible en raison de restrictions de licence de fournisseur de contenu potentiel ou pour d’autres raisons, et Amazon ne sera pas responsable envers vous si Acheté numérique Le contenu ne peut plus être téléchargé ou diffusé en continu », lisent les conditions d’utilisation.

Mais cela n’est clair que si vous consultez les pages des conditions d’utilisation de Prime Video, et cela n’apparaît pas lors d’un achat. Selon les avocats du plaignant, Amanda Caudel, ceci est la tentative d’Amazon de «tromper, induire en erreur et frauder les consommateurs».

Par la plainte du recours collectif, par TechDirt:

«Les consommateurs raisonnables s’attendront à ce que l’utilisation d’un bouton« Acheter »et la représentation que leur contenu vidéo est un« achat »signifie que le consommateur a payé pour avoir un accès complet au contenu vidéo et, comme tout produit acheté, cet accès ne peut pas être révoqué.

Malheureusement pour les consommateurs qui ont choisi l’option «Acheter», cela est trompeur et faux. Au contraire, la vilaine vérité est que le défendeur se réserve secrètement le droit de mettre fin à l’accès et à l’utilisation du contenu vidéo par les consommateurs à tout moment, et l’a fait à de nombreuses reprises, laissant le consommateur sans la possibilité de profiter de leur contenu vidéo déjà acheté. . «