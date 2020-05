La franchise Star Wars Jedi Fallen Order confirmée par EA

EA a révélé ses intentions à long terme avec Star Wars Jedi: Fallen Order lors de son récent appel aux résultats, citant le jeu comme le début d’une nouvelle franchise pour l’éditeur. Le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré qu’il s’agissait du «premier titre d’une toute nouvelle franchise», et bien que nous ayons eu des montagnes de fuites, de spéculations et de rumeurs sur une suite, c’est la première fois qu’EA elle-même confirme son intention de donner joueurs plus Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order a incroyablement bien performé, une surprise provenant d’un éditeur qui a notoirement annulé ou transformé la plupart de ses projets solo en affaires multijoueurs vivantes qui peuvent être monétisées. Il y a quelques jours à peine, EA a noté que le jeu avait atteint 10 millions de joueurs uniques, et en janvier, la société avait déclaré avoir «dépassé les attentes» avec 8 millions d’unités vendues.

Le développeur Respawn sait également que les gens en veulent plus. Pour le 4 mai (Star Wars Day, «Que le quatrième soit avec vous»), l’équipe a publié une mise à jour Star Wars Jedi: Fallen Order avec de nouveaux cosmétiques et des défis à relever, donnant aux joueurs une raison de revisiter l’aventure bien-aimée de Star Wars.

Les listes d’emplois précédentes ont été découvertes, ce qui permet à Respawn de travailler sur une suite ou (comme nous le savons maintenant) au moins un autre jeu au sein de la franchise. On ne sait pas si ce sera une suite proprement dite, continuant l’histoire de Cal Kestis, ou explorant la vie d’un autre Jedi tombé quelque part dans le vaste Guerres des étoiles univers. Respawn a déclaré qu’il ne voulait pas être considéré comme un «poney à un tour» ou un pigeonnier dans le genre FPS, et le succès même de Star Wars Jedi: Fallen Order fournit au studio un pedigree qui brise ces hypothèses. Avec son énorme succès, nous espérons que EA recule et permet à Respawn d’avoir le contrôle créatif total du prochain jeu dans le Star Wars Jedi franchise au lieu de mettre son avenir en péril comme il l’a fait avec tant d’autres prometteurs narratifs solo Guerres des étoiles titres.