BATMAN vs Gotham Billionaires en tête de la première semaine numérique de DC

DC a présenté ses sorties quotidiennes prévues pour la quatrième semaine de sa ligne « Digital First », qui comprend des histoires de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Swamp Thing et DC Superhero Girls.

Le contenu des histoires a été précédemment publié en tant que nouveau matériel dans le Géant ligne d’anthologie.

Voici ce qui arrivera via DC Digital First pour la semaine du 11 au 17 mai:

Semaine 4:

Lundi de la métropole: Superman: l’homme de demain # 4

«Buried Past» de Rob Venditti, Paul Pelletier, Drew Hennessy, Adriano Lucas et Clayton Cowles

Une créature monstrueuse apparaît dans la campagne à l’extérieur de Metropolis et met à tabac Superman. Clark Kent peut-il résoudre le mystère derrière cette bête noire ou Superman sera-t-il enterré pour de bon?!

Batman Tuesday: Batman: Gotham Nights # 4

«The Dragnet» de Mark Russell, Ryan Benjamin, Richard Friend, Alex Sinclair et Troy Peteri

Batman s’en prend aux plus grands criminels de Gotham City: les pairs milliardaires de Bruce Wayne. Mais lorsque ces hommes d’affaires au sang bleu se tournent vers le Joker pour obtenir de l’aide, ils se retrouvent au-dessus de leurs têtes. C’est à Bruce Wayne d’intervenir et de les sauver … même s’il est peut-être aussi coupable que les autres.

Wonder Women Wednesday: Wonder Woman: Agent de la paix # 4

«Hope Springs Eternal» par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Daniel Sampere, Juan Albarran, Hi-Fi et Travis Lanham

Wonder Woman rend visite à un vieil ami lors de son dernier jour, mais après, la journée de Diana se transforme en cauchemar. Pendant ce temps, le Pingouin rassemble un groupe de méchants pour adopter un nouveau plan contre leurs ennemis héroïques!

Jeudi des marées: Aquaman: plongées profondes # 4

«Worth» et «A Father’s Favour» de Dave Wielgosz, José Luis, Adriano Di Benedetto, Rex Lukus et Wes Abbott

« Worth » – Aqualad repousse une attaque surprise de l’Electrocutioner!

« La faveur d’un père » – Black Manta recrute Aqualad pour l’aider dans une mission très personnelle.

Vendredi Flash: Flash: l’homme le plus rapide vivant # 4

«Flash Forward» de Gail Simone, Clayton Henry, Marcelo Maiolo et Rob Leigh

Le Flash est arrivé au 25ème siècle pour affronter le méchant Eobard Thawne, le REVERSE-FLASH! Mais ce que Barry découvre n’est pas une ville en ruine, mais une utopie remplie de gens qui peuvent utiliser la Speed ​​Force de la même manière que lui. Le Flash peut-il arrêter le sinistre speedster lorsqu’il est entouré de gens qui mourraient pour lui?!

Dessins animés du samedi matin: DC Super Hero Girls: Infinite Frenemies # 4

«Festival d’automne» d’Amy Wolfram, Agnes Garbowska, Silvana Brys et Gabriela Downie

Les filles sont excitées par le festival d’automne de cette année, mais Harley Quinn a d’autres plans! Bumblebee pourra-t-il l’arrêter et faire voler les citrouilles?

«A Sticky Zit-uation» de Derek Fridolfs, Agnes Garbowska, Silvana Brys et Gabriela Downie

Zatanna apprend que la magie n’est pas toujours la solution pour tout, surtout quand cette chose est rouge vif et au milieu de votre front!

Dimanche surnaturel: Swamp Thing: New Roots # 4

«Résultats stratégiques» par Mark Russell, Marco Santucci, John Kalisz et Dave Sharpe

À la demande de Sunderland, l’armée américaine teste des moyens pour anéantir la menace monstrueuse connue sous le nom de Swamp Thing. Du marais à la ville, ils le chasseront, et bien que leur cible essaie d’empêcher l’innocent de devenir des dommages collatéraux, on ne peut pas en dire autant de ses poursuivants …