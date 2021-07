Amazon a créé un MMO qui crâme les cartes graphiques

Imaginez que vous mettez enfin la main sur une carte graphique EVGA RTX 3090 à plus de 2.000 €, que vous l’insérez dans votre PC gaming et que vous lancez la bêta exclusive du prochain MMO New World d’Amazon. Soudain, vous entendez un étrange bruit sourd et votre écran devient noir. Vous restez dans le silence tandis que les ventilateurs de votre GPU se traînent jusqu’à l’extinction.

Ça craint vraiment, mais au moins vous n’êtes pas seul ! Plusieurs joueurs rapportent que la bêta fermée d’Amazon pour le prochain (et très retardé) MMO New World a détruit leur GPU EVGA 3090. D’autres modèles de cartes graphiques NVIDIA et AMD ont également du mal à faire tourner le jeu, bien que les commentaires des utilisateurs et les déclarations d’Amazon suggèrent que New World n’endommage que la variante EVGA des cartes RTX 3090.

Amazon n’aborde pas vraiment ce problème de manière frontale. La société réitère dans plusieurs déclarations que le jeu New World est sûr et que les GPU 3090 ont fonctionné correctement lors des tests internes. Amazon indique néanmoins qu’elle appliquera un correctif à New World afin de limiter la fréquence d’images sur l’écran de menu, ce qui nous donne une idée de ce qui pourrait tuer les GPU EVGA RTX 3090 et faire en sorte que d’autres cartes graphiques aient des problèmes avec le nouveau jeu.

Il est possible, bien que très improbable, que la fréquence d’images non plafonnée de l’écran de menu de New World soit tout simplement trop élevée pour les 2 300 € de l’EVGA RTX 3090. Une explication plus plausible est que certaines cartes EVGA RTX 3090 présentent des défauts de fabrication, et que ces défauts se révèlent sous la pression des graphiques exigeants de New World.

Si vous possédez un GPU EVGA RTX 3090 et que vous participez à la bêta fermée de New World d’Amazon, vous devriez probablement attendre que nous sachions ce qui se passe (si New World a déjà cassé votre GPU, contactez son fabricant). Ceux qui utilisent d’autres cartes graphiques et trouvent que New World se bloque ou bégaie constamment doivent ajuster leurs paramètres graphiques dans le jeu.