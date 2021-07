Scarlet Nexus épisode 5 : heure et date de sortie de l’anime en France et spoilers

Basé sur un jeu de rôle d’action créé par Bandai Namco Studios et Tose et publié par Bandai Namco Entertainment, Scarlet Nexus est un anime télévisé d’action militaire de science-fiction. Dans la guerre entre l’humanité et les créatures connues sous le nom d’Autres, Yuito Sumeragi et Kasane Randall, les deux protagonistes de la série, font partie des Autres ou BEA. Alors qu’ils se battent pour la survie de la race humaine, Sumeragi et Randall découvrent des vérités surprenantes sur l’histoire des Autres. La sortie de Scarlet Nexus a eu lieu le 1er juillet 2021. Cependant, les épisodes 1 et 2 étaient disponibles en ligne les 19 et 25 juin, respectivement. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur le prochain opus de la série.

Date de sortie de l’épisode 5 de Scarlet Nexus

L’épisode 5 de « Scarlet Nexus », intitulé « Karen’s Revolt », sera diffusé le 29 juillet 2021 en France sur Wakanim à 15h30. Studio Sunrise a développé la série, avec Hiroyuki Nishimura à la tête de l’équipe de production et Youichi Katou, Toshizo Nemoto et Akiko Inoue à la tête de l’équipe d’écriture. Hironori Anazawa a travaillé sur la musique, tandis que Yuuji Itou s’est occupé de la conception des personnages. The Oral Cigarettes ont chanté la chanson d’ouverture, ” Red Criminal “.

Spoilers de l’épisode 5 de Scarlet Nexus

Dans l’épisode 4, les combattants FOP affrontent les combattants FOP. Gemma accuse Keto d’être impliqué dans des enquêtes gouvernementales, mais ce dernier affirme qu’il n’est au courant de rien de tout cela. Soudain, Nagi attaque Yuito et Kasane. Peu importe ce que Yuito dit à son vieil ami, rien ne semble arriver à Nagi. Keto se rend compte que Yuito et Kasane sont en grand danger, car Nagi est soudain devenu plusieurs fois plus puissant. Protégez Yuito et Kasane en recevant les coups qui ont été prévus et neutralisez Nagi sans causer de blessures graves.

Gemma confronte Seto sur sa prétendue implication dans une expérience, tandis que Nagi se comporte bizarrement… L'épisode 4 de ⚔️ Scarlet Nexus vient de sortir. pic.twitter.com/MSjjH9CM9o — Wakanim (@Wakanim) July 22, 2021

Un grand portail s’ouvre dans le ciel et attire de nombreux agents de la FOP, dont Yuito et Kasane. À l’intérieur du portail, Kasane voit les cordes rouges de ses rêves alors que Yuito est poussé hors du portail. Plus tard, Yuito apprend de Gemma l’existence du programme de réhabilitation de la personnalité du gouvernement Himukan. Après qu’un agent ait traversé cette émission, sa personnalité change radicalement. Gemma exprime sa crainte que Nagi ait subi le même traitement.

Yuito demande à Gemma si elle pense que Karen se bat contre le gouvernement à cause du programme de réhabilitation de la personnalité. Ayant vu Karen abandonner ses soldats sur le champ de bataille, Gemma répond que Karen poursuit probablement ses propres objectifs. Pendant ce temps, un grand nombre d’Autres se rapprochent du cœur de Suoh. Avec Psynet hors d’usage, le gouvernement n’a aucun moyen efficace d’arrêter ses progrès. L’épisode 5 se concentrera probablement sur Karen. Le public a enfin pu comprendre pourquoi il a trahi ses pairs.