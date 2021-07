Les Maîtres de l’univers : Révélation (Netflix) que nous réserve la suite de la célèbre série d’animation des années 80 ?

Beaucoup d’entre nous se souviennent surement encore du dessin animé culte des années 80 « Les Maîtres de l’univers » dans lequel on a suivi les aventures de Musclor, connu également sous le nom de He-Man. Et cette année, 35 ans après, les héros de la célèbre franchise reviennent en force avec une suite intitulée « Les Maîtres de l’univers : Révélation ». Il s’agit d’une série d’animation de 5 épisodes qui sera disponible dès ce 23 juillet sur Netflix. Créée par Kevin Smith (Les Glandeurs, Méprise multiple) ces nouveaux épisodes mélangeant le genre fantastique et action reprendront directement la série originale de 1985. À quoi faudra-t-il donc nous attendre dans cette nouvelle série d’animation ?

« Les Maîtres de l’univers », ça parle de quoi ?

La plupart des jeunes abonnés de Netflix n’ont surement jamais entendu parler de la série d’animation de 1985, là où tout a commencé. Mais, pas de panique, nous avons prévu de vous faire un bref résumé de l’incroyable histoire des « Maîtres de l’univers » afin que vous puissiez déjà vous faire une idée de cet univers. Il s’agit au départ d’une œuvre sortie tout droit de l’imagination de Lou Scheimer (Ghostbusters) et Hal Sutherland (Oliver Twist) qui nous embarque dans un monde à la fois futuriste et médiévale, une planète nommée Eternia.

Sur celle-ci, on y trouve de tout, des magiciens, des chevaliers, des vaisseaux spatiaux, des armes futuristes et médiévales, mais également le Château des Ombres ou Grayskull. C’est une forteresse très mystérieuse renfermant en son sein d’incommensurables pouvoirs que de nombreuses personnes malintentionnées convoitent depuis des années. Et parmi eux, il y a Skeletor, un terrible sorcier avide de pouvoir et prêt à tout pour renverser le Roi Randor de son trône pour contrôler l’univers. Apprenant l’intention de Skeletor, la gardienne du Château des Ombres décide de choisir le Prince Adam comme étant le nouveau gardien afin de l’aider à combattre la menace.

Ainsi, grâce aux pouvoirs mystiques de son épée, Adam peut se transformer en Musclor, l’homme le plus fort de l’univers. Pour ce faire, il n’a qu’à lever l’Épée du Pouvoir et réciter la célèbre formule « Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la Force toute puissante ! ». Bien sûr, il ne sera pas seul à combattre, car il peut compter sur l’aide de Cringer (Battle Cat), son tigre domestique qui peut se transformer en un féroce tigre de combat, Orko, le Maître d’armes ou encore Teela et encore bien d’autres. Voilà donc comment la légende de Musclor a débuté.

Que nous réserve « Les Maîtres de l’univers : Révélation » ?

Créée par Kevin Smith et animée par Powerhouse (le studio vient de signer avec Netflix pour d’autres nouveaux projets), « Les Maîtres de l’univers : Révélation » est bien une suite de la série d’animation des années 80 et non pas un reboot. Et d’après l’incroyable bande-annonce que nous a dévoilée la production il y a quelques semaines, cette suite s’annonce très prometteuse surtout avec la qualité des images.

En ce qui concerne l’intrigue, Skeletor sera de nouveau l’origine de tous les malheurs d’Eternia puisqu’il prépare un nouveau plan pour détruire le Château des Ombres et ainsi révéler le véritable pouvoir de cette forteresse afin de l’exploiter lui-même. Malheureusement, son attaque a pour effet secondaire de détruire non seulement la planète Eternia, mais aussi l’univers tout entier. Après un incroyable affrontement cataclysmique entre Musclor et Skeletor, Eternia est en partie détruite et les Gardiens du Grayskull sont dispersés. Quelques années plus tard, un étrange culte commence à vénérer la technologie et, sans Skeletor pour les diriger, les nombreux méchants ont été dispersés un peu partout. Teela, ancienne garde royale devenue après la tragédie une charognarde, apprend alors que la planète se meurt lentement à mesure que sa magie s’échappe.

Elle décide de réunir de nouveau la bande de héros brisés comme Man-at-Arms, qui est devenu un ermite à la Obi-Wan ou aussi Evil-Lyn complètement désorientée sans dictateur à soutenir. Ensemble, ils devront résoudre le mystère de l’Épée du Pouvoir dans une course contre la montre pour restaurer Eternia et empêcher ainsi la fin de l’univers. Comment Teela va-t-elle faire pour ressouder les Gardiens ? Et qu’est-il arrivé à Musclor et Skeletor durant le combat qui a tout détruit ? Les réponses, vous les aurez dès ce 23 juillet.

Les Maîtres de l'univers : Révélation | Teaser officiel VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Donc, si vous faites partie des fans de cette célèbre série d’animation des années 80 ou si vous vous êtes à la recherche d’un nouveau titre à regarder, ne manquez pas « Les Maîtres de l’univers : Révélation » débarque sur Netflix.