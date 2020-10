Amazon lance une caméra de sécurité volante autonome pour la maison

Amazon a lancé sa Ring Always Home Cam, une caméra de style drone autonome qui peut voler autour de la maison pour enregistrer les perturbations lorsque le résident est absent.Connectée à une série de capteurs dans la maison, la caméra de sécurité volante est conçue pour voler automatiquement vers zones prédéterminées dans la résidence de l’utilisateur si l’un des capteurs est déclenché par une éventuelle effraction.Lorsque les capteurs sont déclenchés, le propriétaire recevra une alerte smartphone qui lui permet de regarder les images en direct.Une caméra est intégrée dans la partie inférieure d’une tige centrale, qui est attachée à un élément plat en forme d’éventail sur le dessus de l’appareil qui lui permet de voler.Lorsqu’il n’est pas utilisé, le dispositif semblable à un drone est conçu pour s’adapter parfaitement à l’intérieur d’un dock cubique avec un ouverture. Une fois activé, il se lève du quai et vole sur son chemin prédéfini.La Ring Always Home Cam d’Amazon peut voler de manière autonome dans la maison Cela évite aux propriétaires de caméras de sécurité de configurer plusieurs appareils à travers la maison en offrant divers points de vue dans un caméra mobile unique.Le Ring Always Home Cam ne peut pas être contrôlé manuellement et ne volera que là où l’utilisateur l’a programmé.Le drone enregistre des images dans la maison en réponse aux déclencheurs d’alarme « Ce que j’entends souvent des clients est ‘J’ai un quelques caméras intérieures de Ring, mais parfois je quittais la maison et je ne me souvenais pas si j’avais laissé une fenêtre ouverte et souhaitais avoir une caméra là-bas », a déclaré le fondateur de Ring, Jamie Siminoff.« Au lieu d’encourager simplement les clients à acheter plus de caméras et les installer dans plus d’endroits autour de la maison, comment pourrions-nous résoudre ce problème avec une seule solution? « » Nous voulions créer une caméra qui pourrait donner aux utilisateurs la flexibilité de chaque point de vue qu’ils veulent dans la maison, tout en respectant nos principes fondateurs de confidentialité et de sécurité « , a ajouté Siminoff. La Ring Always Home Cam se trouve sur un quai lorsqu’elle n’est pas utilisée. Conçue avec la confidentialité au premier plan, la Ring Always Home Cam enregistre uniquement lorsqu’elle est déclenchée et en vol. assurée par la caméra étant positionnée au bas de la base en forme de tige de l’appareil, de sorte qu’elle est physiquement bloquée à l’intérieur du quai. Amazon pour livrer les achats par drone « en quelques mois » Il émet également un son bas et bourdonnant lorsqu’il est en mouvement, afin que les utilisateurs sachent quand il enregistre. «C’est la confidentialité que vous pouvez entendre», a déclaré Siminoff.Pour éviter tout accident, l’appareil est doté d’une technologie d’évitement d’obstacles et d’un boîtier autour de ses hélices.Les utilisateurs peuvent regarder les images en direct à distance depuis leur smartphone La Ring Always Home Cam est actuellement en développement stade, et n’a pas encore été autorisé à la vente. Cependant, il devrait coûter 250 $ (192 £) lorsqu’il sera disponible.Ce n’est pas la première fois qu’Amazon utilise des drones. La société de commerce électronique avait précédemment lancé son drone Prime Air entièrement électrique et autonome, conçu pour livrer des colis pesant jusqu’à 2,2 kilogrammes aux clients en moins de 30 minutes.Plus récemment, cependant, des drones ont été utilisés pour lutter contre la pandémie de coronavirus vers le début de l’épidémie. Des séquences vidéo virales ont montré des drones avec des haut-parleurs poussant des personnes dans les zones rurales de Chine à rentrer à l’intérieur.Il y a également eu des rapports faisant état d’appareils utilisant l’imagerie thermique pour détecter les personnes souffrant de fièvre aérienne.

