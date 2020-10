La star de Leeds à 35000 £ par semaine parle de ce que Bielsa fait «  toujours  » – .

Photo de Phil Noble – Piscine / Getty Images

Patrick Bamford a donné une interview révélatrice à talkSPORT, où il a tout parlé de sa relation avec Marcelo Bielsa à Leeds.

L’ancien attaquant de Chelsea a révélé que l’Argentin exigeait « toujours » plus de chacun des membres de l’équipe de Leeds

Bamford a déclaré à talkSPORT: « Il exige toujours plus de chacun de nous et nous pousse à être meilleurs. Ce n’est pas un entraîneur pratique très individuel. Nous avons des réunions individuelles la nuit avant un match où nous passons par le match précédent et il vous dit ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait et ce qu’il attend du match à venir demain.

Bielsa mérite beaucoup de crédit pour sa gestion de l’attaquant anglais, qui gagne 35000 £ par semaine à Elland Road selon Spotrac.

L’attaquant né à Grantham n’avait auparavant pas réussi à impressionner en Premier League dans cinq clubs différents.

Lors de périodes avec Chelsea, Crystal Palace, Norwich, Burnley et Middlesbrough, Bamford n’a marqué qu’un seul but en Premier League, qui est venu pour ce dernier club lors de la saison 2016/17.

Photo de NICK POTTS / POOL / AFP via Getty Images

Pour Bielsa, convaincre le joueur de 27 ans, qui lui a permis de marquer six buts en six matchs de Premier League jusqu’à présent ce trimestre, est une gestion extrêmement impressionnante.

À en juger par les commentaires de Bamford, il est évident que l’Argentin serre ces hauts niveaux de performance de ses joueurs en exigeant simplement de plus en plus d’entre eux chaque jour.

Bielsa ne permet pas à son équipe de se reposer sur ses lauriers et de se montrer complaisante, ce qui se traduit par un excellent football et des résultats brillants.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

L’ancien patron de Marseille a supervisé une course phénoménale depuis le retour de Leeds en Premier League la saison dernière.

La formation basée dans le Yorkshire occupe actuellement la sixième place, à seulement trois points du sommet.

