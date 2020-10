Top 5 des accessoires Asus ROG Phone 3

Asus a lancé la semaine dernière son troisième Asus ROG Phone 3 en Inde. L’Asus ROG Phone 3 récemment lancé ressemble presque au précédent, mais il est livré avec plusieurs mises à niveau par rapport au téléphone Asus ROG 2 précédemment lancé, lancé l’année dernière. Les points forts de l’Asus ROG Phone 3 incluent un SoC Qualcomm Snapdragon 865+ 5G, les mêmes 12 Go de RAM et une batterie de 6000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 30 W.

Le téléphone ROG est également livré avec le même écran AMOLED de 6,59 pouces, mais a un taux de rafraîchissement de 144 Hz plus élevé et un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz. L’écran prend également en charge HDR10 + et est doté d’une protection Corning Gorilla Glass 6. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le prix, les spécifications et la disponibilité de l’Asus ROG Phone 3 dans notre article précédent ici.

Parallèlement, Asus ROG Phone 3 est également livré avec plusieurs accessoires que vous pouvez acheter pour le ROG Phone 3. Ci-dessous, j’ai répertorié les 5 meilleurs accessoires Asus ROG Phone 3 que vous pouvez acheter en Inde.

Les 5 meilleurs accessoires Asus ROG Phone 3 que vous pouvez acheter sont:

AeroActive Cooler 3 | TwinView Dock 3 | Clip ROG | Manette de jeu ROG Kunai 3 | Station d’accueil mobile

1- Refroidisseur AeroActive 3

AeroActive Cooler 3 est un refroidisseur d’air amovible pour le ROG Phone 3. Il garde votre téléphone au frais pendant que vous jouez et dispose d’un connecteur personnalisé (48 broches) attaché au ROG Phone 3. Il dispose également d’une prise audio USB Type-C 3,5 mm, Éclairage Aura RGB à l’arrière et béquille avec un angle de 1 pas. L’AeroActive Cooler 3 est également livré avec le ROG Phone 3 fourni dans la boîte, vous n’avez donc pas besoin de l’acheter séparément.

2- Station d’accueil TwinView 3

Asus Twin View Dock 3 est une nouvelle manette de jeu pour ROG Phone 3. Le nouveau Dock 3 dispose d’un écran AMOLED 144 Hz de 6,59 pouces (2340 x 1080) avec un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9. L’écran est un écran tactile capacitif avec multitouch à 10 points (prend en charge le toucher des gants). Il s’agit également d’un connecteur personnalisé 1xFan (48 broches) connecté au ROG Phone 3.

Le Twin View Dock 3 est également livré avec une prise audio USB Type-C 3,5 mm, un éclairage Aura RGB, l’indicateur d’alimentation sur la station (couleur: R / G) et une batterie intégrée de 5000 mAh pour que votre téléphone se recharge pendant que vous jouez.

3- Clip ROG

Sur le numéro, le troisième est le ROG Clip, un support de téléphone réglable qui peut être utilisé pour contenir n’importe quel appareil de 69 mm et 80 mm de largeur. Tenez votre ROG Phone 3 avec le clip ROG et connectez-le à plusieurs contrôleurs populaires, tels que le contrôleur XBOX, PlayStation DualShock et le contrôleur Google Stadia pour jouer à des jeux.

Le ROG Clip est également livré avec deux câbles USB (micro USB et Type-C) que vous pouvez utiliser pour connecter le contrôleur et le téléphone.

4- Manette de jeu ROG Kunai 3

ROG Kunai 3 est une nouvelle manette de jeu pour votre ROG Phone 3. La nouvelle manette de jeu promet une expérience de jeu mobile plus immersive avec une conception modulaire. Cela vous donnera probablement la même chose console manette de jeu comme une expérience sur votre Téléphone ROG 3.

Vous pouvez également l’utiliser comme une manette de jeu autonome en vous connectant au ROG Phone 3 via sa connexion USB-C filaire ou l’utiliser pour fixer votre téléphone sur la manette de jeu pour le jeu en mode portable.

La manette de jeu ROG Kunai 3 comprend également une combinaison de déclencheurs analogiques, de manettes ALPS et de touches de commande arrière. La manette de jeu ROG Kunai 3 comporte une barre oblique RVB illuminée distincte sur le contrôleur gauche qui représente la dague ninja kunai.

La barre oblique présente un éclairage Aura RGB avec prise en charge d’une grande variété de couleurs et de schémas d’éclairage. Ces éclairages Aura RGB peuvent également être personnalisés à l’aide de l’application sur le ROG Phone 3.

5- Station d’accueil mobile

Mobile Desktop Dock existe depuis le lancement du téléphone Asus ROG. Le Mobile Desktop Dock amène votre jeu mobile sur un écran plus grand, comme sur l’écran de votre PC ou ordinateur portable en le connectant via un port HDMI 2.0 et un Display Port 1.3.

La station d’accueil dispose également d’un port USB Type-C uniquement pour le chargement, d’un port standard HDMI 2.0, Gigabit LAN RJ45, USB 3.2 Gen 1 Type-A, emplacement SD, combo 3,5 mm (casque et sortie S / PDIF), microphone 3,5 mm et USB Micro-B 3.0 (entrée PC), DisplayPort 1.2 (entrée PC) et DisplayPort 1.2 (sortie).

Prix ​​ROG Phone 3 en Inde

L’Asus ROG Phone 3 est proposé en Inde à Rs. 49 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go. Alors que la variante de stockage 12 Go de RAM + 256 Go est au prix de Rs. 57 999.

Le smartphone Asus ROG Phone 3 sera mis en vente en Inde via Flipkart à partir du 6 août à minuit IST.

Dans la boite

Lorsque vous achetez l’Asus ROG Phone 3, vous recevrez dans la boîte le combiné, l’adaptateur de charge (30W), le câble USB Type-C vers Type C, la broche d’éjection (aiguille du plateau SIM), l’étui Aero, le dongle AJ, la documentation (Guide de l’utilisateur , Carte de garantie).