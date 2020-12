Amazfit GTS 2 Mini, Pop Pro lancé en Chine: un punch pastel

Huami a annoncé les Amazfit GTS 2 Mini et Amazfit Pop Pro en Chine.

Le GTS 2 Mini propose un suivi de la santé intelligent avec des fonctionnalités pratiques pour les utilisateurs chinois.

Une version internationale de la smartwatch arrivera dans les «prochains jours».

Il y a deux nouvelles montres intelligentes Amazfit parmi lesquelles choisir aujourd’hui si vous êtes en Chine. Le fabricant de dispositifs portables Huami a finalement levé le couvercle sur son Amazfit GTS 2 Mini et a présenté l’Amazfit Pop Pro pour ceux qui ont un budget plus mince.

Commençons par le GTS 2 Mini.

Après les teasers cryptiques de la semaine dernière, la version plus petite du GTS 2 est maintenant disponible pour accrocher en Chine. Vendu au détail pour 699 yuans (~ 106 $), c’est probablement un peu plus cher que prévu, mais il semble remarquablement poli. Le cadre carré du GTS 2 Mini utilise un alliage d’aluminium avec un dos en plastique. Un bouton dépasse du côté droit du portable. Le combo métal-plastique permet de maintenir le poids en dessous de 20 grammes sans les sangles en silicone.

Les coloris pastel rappellent également les offres de la Redmi Watch. Le GTS 2 Mini peut être offert en Deep Pine Green, Rose Power et Obsidian Black.

Il y a suffisamment d’espace en interne pour une batterie de 220 mAh. Cela donnerait à la montre un chiffre de batterie de sept jours avec une utilisation intensive. Ce nombre saute jusqu’à 21 jours s’il est utilisé de manière prudente. Dans tous les cas, il peut être rechargé à nouveau à l’aide du support de charge magnétique inclus.

La tête d’affiche de la montre est un écran AMOLED de 1,55 pouces avec une résolution de 354 x 306. Cela lui donne une densité de pixels respectable de 301 PPI.

En ce qui concerne les capteurs, l’Amazfit GTS 2 Mini a sa juste part. Il y a un moniteur de fréquence cardiaque avec un capteur SpO2, tandis qu’un score PAI est également fourni au porteur. Plus de 70 modes sportifs sont également suivis, le suivi du cycle menstruel et le suivi du sommeil étant également inclus dans l’offre logicielle.

Enfin, d’autres fonctionnalités intéressantes incluent une horloge Pomodoro intégrée, un contrôle de la musique à bord, une prise en charge NFC qui peut être utilisée pour les bus en Chine et une prise en charge des paiements hors ligne Alipay. Un microphone intégré permet également aux porteurs de commander l’assistant intelligent Xiao AI depuis leur poignet.

Pour l’instant, l’Amazfit GTS 2 Mini n’est disponible qu’en Chine, mais la société a confirmé Autorité Android qu’une version internationale « sera disponible en dehors de la Chine dans (les) prochains jours. »

La disponibilité mondiale de l’Amazfit Pop Pro reste un mystère. L’Amazfit Pop révisé coûte 399 yuans (~ 61 $) et conserve les coloris vert, rose et noir de son frère. Cela ne semble pas non plus remarquablement différent de la Pop standard sur papier.

La variante Pro contient un écran de 1,43 pouces avec GPS intégré, suivi de plus de 60 activités et intègre également l’intelligence du score PAI. Mais le Pop Pro comprend également un microphone pour les conversations avec Xiao AI.