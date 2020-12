Ryan Reynolds voyage dans le temps – / Film

Ryan Reynolds est un gars occupé. Entre jouer dans des publicités téléphoniques et terminer le tournage du film d’action à indice d’octane élevé Avis rouge, Reynolds a commencé le tournage d’un nouveau projet avec le réalisateur Shawn Levy, tout comme leur précédente collaboration, Guy gratuit, attend de sortir en salles. Mais le temps attend qu’aucune sortie en salle ne montre si ce partenariat Reynolds-Levy se révélera fructueux, alors Reynolds se lance dans le film de voyage dans le temps. Le projet Adam pour Netflix. Voir Le projet Adam regardez d’abord les photos ci-dessous.

Premier coup d’œil au projet Adam

Terminé notre première semaine sur le projet Adam. En plus de prendre ces deux photos, @netflix seront heureux de savoir que nous avons également tourné une partie du film. Heureux d’être de retour dans les bras solides de mon ami, coach de vie et directeur, @ShawnLevyDirect. pic.twitter.com/9fb3Qalf0J – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 29 novembre 2020

Reynolds s’est tourné vers Twitter pour partager des images de l’ensemble de Le projet Adam, que la star a confirmé a déjà commencé le tournage. Le film Netflix, réalisé par Reynolds ‘ Guy gratuit Le réalisateur Shawn Levy, met également en vedette le nouveau venu Walker Scobell, qui apparaît dans la première image avec Reynolds.

«Nous avons terminé notre première semaine sur le projet Adam. En plus de prendre ces deux photos, Netflix sera heureux de savoir que nous avons également tourné une partie du film. Heureux d’être de retour dans les bras solides de mon ami, coach de vie et directeur, Shawn Levy », a écrit Reynolds dans sa légende de tweet.

Reynolds joue dans Le projet Adam comme «un homme qui voyage dans le temps pour obtenir de l’aide de son moi de 13 ans (Walker Scobell). Ensemble, ils doivent retrouver leur défunt père, qui a maintenant le même âge que Reynolds, et mettre les choses en ordre afin de sauver l’avenir.

L’aspect du voyage dans le temps semble mûr pour la marque de comédie effacée de Reynolds, mais la deuxième image que Reynolds a partagée – mettant en vedette l’acteur dans une chemise tachée de sang avec le réalisateur Levy – suggère qu’il y aura également un élément d’action dans le film, en raison de bien sûr, il y a. Le film présente un casting étoilé, y compris Mark Ruffalo, qui joue le beau père de Reynolds, ainsi que Jennifer Garner comme sa femme, dans un 13 Continue 30 retrouvailles pour les deux. Les vedettes sont également Zoe Saldana comme la femme de Reynolds, pilote de chasse de nos jours, et Catherine Keener en tant que méchant du film qui a balayé une technologie puissante du personnage de Ruffalo.

Le projet Adam est la deuxième collaboration entre Reynolds et Levy, qui avaient travaillé ensemble sur la prochaine action-comédie Guy gratuit, qui n’a pas encore été libéré en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Levy réalise un scénario écrit par Jonathan Tropper et David Ellison. Reynolds et Levi produiront le film d’action-aventure à travers leurs bannières de production respectives Maximum Effort et 21 Laps Entertainment. David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger produisent pour Skydance.

