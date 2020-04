Alita: Battle Angel 2 – Date de sortie prévue, [CAST], Détail du tracé et de la remorque

– Publicité –



Alita: Battle Angel 2 a autant de fans que derrière la version Zack Snyder de Justice League. Il y a eu une pétition pour cela parce que la sortie en salle d’Alita: Battle Angel en février 2019, et les amoureux ont même financé un avion pour voler sur le tapis rouge des Oscars en 2020 (ne vous inquiétez pas, l’argent a été versé à Open Bionics, une entreprise ce qui crée des membres artificiels pour ceux qui en ont besoin.)

Malgré des critiques mitigées, Alita: Battle Angel a pris 404,9 millions de dollars dans le monde et compte tenu de sa base de fans dédiée, cela suffirait normalement pour qu’une suite soit faite.

Alita: Battle Angel 2 est-il configuré?

Le film est destiné à être un récit, sinon.

Alita perd son amant, Hugo, mais a commencé à mieux comprendre sa propre place dans le monde, grimpant pour devenir une gagnante et avoir sa chance de retourner dans son pionnier Nova, Zalem, avec la ville.

Il y a toute une scène sur le Motorball qui n’a pas atteint la coupe finale. Le producteur Jon Landau a déclaré à CinemaBlend: «Il y avait un arrangement d’entraînement que nous avons tourné dans une rue. Hugo lui apprend à jouer au Motorball de rue. C’est en fait le seul spectacle significatif. »

Qui revient dans Alita: Battle Angel 2?



Eh bien, Rosa Salazar serait certainement de retour en tant qu’Alita, non seulement parce qu’elle est le rôle, mais depuis qu’elle l’apprécie. « Je jouerais Alita jusqu’à mon dernier souffle, » elle a dit. « Oui, et grâce à ces technologies de capture de performances, je pourrais probablement. »

Nous prévoyons que Christoph Waltz sera de retour en tant que père d’Alita, le Dr Dyson Ido, qui se trouve également être un chasseur de primes et un scientifique, et Edward Norton doit reprendre son rôle.

Rodriguez a admis que Nova était difficile à lancer, car son existence est « Vraiment pour le versement d’une suite ».

Tentant d’être certain que la petite fonction non parlante était remplie de quelqu’un avec qui ils souhaiteraient travailler sur la théorie Alita: Battle Angel deux, ils jettent Norton sur le rôle.

Quand Alita: Battle Angel 2 sortira-t-elle?



Cela va encore prendre du temps, nous avons peur. Attendons que Disney donne le feu vert à la suite et se concentre sur une chose à la fois. Selon Landau, il y a 1 façon de faire pression sur le studio pour construire une suite…

« Ce que je pense que l’armée d’Alita doit faire, c’est toujours continuer à poivrer nos proches actuellement à Disney et [let them understand ] combien il est important d’avoir un autre film d’Alita et j’espère que nous nous y aventurerons un jour », a-t-il déclaré.

