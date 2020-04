Ces voitures Skoda à venir attendent d’être lancées après le verrouillage!

Skoda a jusqu’à trois voitures à venir – Superb Facelift, Karoq et BS6 Rapid 1.0L TSI – alignées pour un lancement dès la fin du verrouillage dans le pays.

La crise actuelle des coronavirus a retardé plusieurs processus dans l’industrie automobile et cela inclut également de nouveaux lancements majeurs. Une seule marque, Skoda, a jusqu’à trois nouvelles voitures à venir juste après la levée du verrouillage – le Karoq, le superbe lifting et le nouveau BS6 Rapid 1.0L TSI. Les trois voitures ont été présentées à l’Expo Auto 2020 et seront lancées successivement après que le pays aura surmonté la crise des coronavirus.

Le superbe lifting sera la première des prochaines voitures de Skoda à être lancée après le verrouillage.

Nous prévoyons que le lifting Skoda Superb 2020 sera la première voiture à être lancée après le verrouillage, car elle devait être mise en vente en avril même. Cette berline exécutive pleine grandeur de Skoda apporte des modifications esthétiques mineures au fascia avant et arrière avec quelques révisions à l’intérieur également. Sous le capot, il est propulsé par un moteur à essence TSI de 2,0 L qui produit 190 ch et 320 Nm de couple avec une option de boîte de vitesses automatique à double embrayage DSG à 7 vitesses susceptible d’être la seule option de boîte de vitesses. Vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit évalué autour de Rs 30 lakh et il monte contre la Toyota Camry.

Nous prévoyons que le Karoq suivra pour rivaliser avec le Jeep Compass et le Volkswagen T-Roc.

Après le superbe lifting, nous nous attendons à ce que le SUV Karoq soit le prochain dans la ligne. Ce SUV a mis du temps à venir et il marquera le retour de SKoda sur le segment des SUV de taille moyenne après le Yeti. La Skoda Karoq sera propulsée par un moteur à essence TSI de 1,5 L qui produit un couple de 150 ch et 250 Nm. Le Karoq rivalisera avec le Jeep Compass, le Kia Seltos, le Tata Harrier et le Volkswagen T-Roc. En fait, le Karoq est principalement une voiture sœur du T-Roc et nous nous attendons à ce que son prix soit supérieur à Rs 17 lakh.

Lisez aussi: Kia Sonet vs Hyundai Venue – Quelles sont les différences et les similitudes?

Le nouveau moteur BS6 1.0L TSI de la Rapid sera une mise à jour majeure pour la berline dans longtemps.

Enfin, il y a la voiture la plus abordable de Rapid et Skoda en Inde qui doit encore sa mise à jour BS6. Le Rapid de génération actuelle est en vente depuis de nombreuses années avec des changements très minimes au fil du temps. Son nouveau moteur 1.0L TSI est une énorme mise à jour pour la berline depuis longtemps et ce sera la version la plus puissante de la Rapid jamais vendue en Inde. Le moteur développe 110 ch et 175 Nm de couple et est susceptible d’être associé à une boîte manuelle à 6 vitesses standard ou à une boîte de vitesses automatique avec convertisseur de couple à 6 vitesses en option. Le nouveau Rapid verra son prix à partir d’environ Rs 10 lakh.

Lisez aussi: Skoda vend les 200 unités de l’Octavia RS 245 en Inde!

À partir de 2021, nous aurons également une toute nouvelle génération d’Octavia et même le Rapid devrait être remplacé en 2021. Skoda aura mis à jour son portefeuille complet d’ici l’année prochaine, mais le fabricant a pris un appel contre la vente de diesel. moteurs dans leurs voitures. Cependant, s’il existe encore une demande suffisante pour le même à l’ère BS6, il pourrait très bien faire son retour. Pendant ce temps, ces trois voitures à venir de Skoda couvriront les segments des berlines d’entrée de gamme, des SUV de taille moyenne et des berlines pleine grandeur.