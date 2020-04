Irrfan Khan, de «Slumdog Millionaire», «Life of Pi», décède – betanewsfr

NEW DELHI (AP) – Irrfan Khan, un acteur vétéran dans les films de Bollywood et l’une des exportations indiennes les plus connues vers Hollywood, est décédé. Il avait 54 ans.

Khan a joué l’inspecteur de police dans « Slumdog Millionaire » et l’exécutif du parc Masrani dans « Jurassic World ». Il est également apparu dans « The Amazing Spider-Man » et le fantasme d’aventure « Life of Pi ».

Khan est décédé mercredi après avoir été admis à l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani de Mumbai avec une infection du côlon.

« Irrfan était une âme forte, quelqu’un qui a combattu jusqu’à la fin et a toujours inspiré tous ceux qui se sont approchés de lui », a déclaré un communiqué publié par l’équipe de l’acteur.

Khan a fait ses débuts à l’écran dans le drame de 1988 nominé aux Oscars « Salaam Bombay! », Un conte des enfants des rues de Mumbai. Il a ensuite travaillé avec les réalisateurs Mira Nair, Wes Anderson et Ang Lee.

Khan en 2018 a été diagnostiqué avec un cancer neuroendocrinien rare et a subi des mois de traitement au Royaume-Uni.

«J’ai confiance, je me suis rendu», a-t-il écrit dans une note sincère après avoir annoncé la nouvelle de sa bataille contre le cancer.

Khan a remporté un certain nombre de récompenses cinématographiques en Inde, y compris un Indian National Film Award 2012 du meilleur acteur pour sa performance dans «Paan Singh Tomar», un récit convaincant d’un sept fois champion national athlète qui a quitté les forces armées indiennes pour gouverner le Chambal ravins dans le centre de l’Inde.

Khan a reçu un Independent Spirit Award pour avoir soutenu un acteur en 2006 pour le drame indo-américain « The Namesake » et un prix de choix des téléspectateurs au festival de Cannes 2013 pour son rôle dans le drame romantique indien « The Lunchbox ».

Khan a également joué dans « Haider », un film de Bollywood dans le Cachemire himalayen militarisé.

Des hommages sont venus de Bollywood, y compris de son collègue acteur Amitabh Bachchan, qui a déclaré que Khan était un « talent incroyable » et « un contributeur prolifique au monde du cinéma ».

Khan « nous a quittés trop tôt », a écrit Bachchan sur Twitter.

Le Premier ministre Narendra Modi a tweeté que « la disparition de Khan est une perte pour le monde du cinéma et du théâtre ».

Dans une interview à l’Associated Press en 2018, Khan a déclaré: «J’ai vu la vie sous un angle complètement différent. Vous vous asseyez et vous voyez l’autre côté et c’est fascinant. Je suis engagé dans un voyage. «

Le dernier film de Bollywood de Khan, « Angrezi Medium », une suite de l’un de ses plus grands succès, « Hindi Medium » (2017), a été publié avant que l’Inde ne se bloque en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Il laisse dans le deuil son épouse, scénariste et productrice de télévision Sutapa Sikdar, et ses fils, Babil et Ayan.