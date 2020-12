Alexandria Ocasio-Cortez envisage un talk-show régulier sur Twitch

Parmi nous streamer du moment et, peut-être plus particulièrement, la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez pourrait bientôt devenir un acteur plus important sur Twitch. Lors d’une récente diffusion en direct avec le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada Jagmeet Singh et ses copains, AOC a partagé qu’elle avait l’idée d’organiser une «émission Twitch» plus régulière où elle joue à un jeu avec une personne d’intérêt et les interviewe.

«J’ai pensé à choisir un jeu, ou à apprendre un jeu si la personne que j’interviewe déjà beaucoup dans un jeu, et à jouer avec elle sur une base semi-régulière», dit AOC. « Peut-être une nouvelle personne chaque semaine ou chaque mois. »

Ocasio-Cortez explique également que l’idée est venue après son premier stream, car elle voulait le refaire mais n’avait pas nécessairement la capacité de savoir avec qui diffuser. Son premier volet parmi nous est revenu en octobre avec son collègue représentant Ilhan Omar, où elle a utilisé la plateforme pour encourager les gens à voter aux élections présidentielles américaines. Il a attiré plus de 400 000 téléspectateurs.

Son dernier volet est venu il y a quelques jours et a été utilisé comme une occasion de collecter des fonds pour les garde-manger locaux, l’aide juridique de la défense contre les expulsions et les organisations de soutien communautaire.

Aux côtés de Singh et Omar, Ocasio-Cortez a également joué avec l’écrivain de jeux Sony Santa Monica Alanah Pearce et le streamer xQc. Dans l’ensemble, ils ont réussi à amasser 200 000 $ pour des œuvres de bienfaisance.

Nous l’avons fait! 200 000 $ amassés en un seul livestream (sur un coup de tête!) Pour la défense contre les expulsions, les garde-manger, etc. Cela va faire une telle différence pour ceux qui en ont le plus besoin en ce moment. Merci à tous 👾💞 https://t.co/KX5m5GXJ9B – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 28 novembre 2020

Si vous avez envie de voir le clip par vous-même, AOC discute de l’idée autour de quatre heures.