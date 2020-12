Outward: Le journal des développeurs Three Brothers révèle de nouveaux détails

Le Nine Dot Studio dévoile aujourd’hui de nouveaux détails aussi À l’extérieur: les trois frères, la dernière extension du RPG à succès, qui a également franchi une nouvelle étape.

Depuis sa sortie en mars 2019, plus d’un million d’exemplaires ont été vendus, ce qui est bien plus que prévu à l’origine. Le jeu est devenu connu pour son gameplay coopératif innovant et impitoyable axé sur l’exploration.

Le PDG Guillaume Boucher-Vidal a commenté ceci:

«Il est difficile de trouver des mots appropriés lorsqu’il vous arrive quelque chose que vous pensiez impossible. Après que nous n’ayons pas eu de succès particulier avec nos deux premiers matchs, nos attentes pour Outward étaient également plutôt conservatrices: 100 000 unités vendues semblaient être un grand pas en avant. Le paragraphe décuple semble surréaliste à cet égard. L’extérieur n’est pas un jeu parfait. Nous l’avons développé avec relativement peu de ressources, mais avec beaucoup de cœur. Nous avons maintenant de l’expérience, des fans et plus de ressources que jamais. J’adore quand je pense à la suite », a déclaré Guillaume Boucher-Vidal, PDG de Nine Dots Studio.

Depuis sa première publication, le Vers l’extérieur-La popularité continue toujours! De plus en plus d’aventuriers ont relevé le défi et ont depuis parcouru le monde magique d’Auria.

«De nos jours, les joueurs, peut-être plus que jamais, exigent des RPG stimulants dans lesquels ils peuvent s’immerger dans un scénario profond et de grande envergure. Outward est un excellent exemple de jeu comme celui-ci qui est non seulement très amusant, mais qui garantit également que les joueurs développent une relation émotionnelle avec leurs personnages – seuls ou dans le canapé-co-op. Outward permet aux joueurs de s’immerger brièvement dans un monde fantastique gratifiant », déclare Mario Gerhold, Int. Directeur marketing chez Koch Media.

L’extension finale À l’extérieur: les trois frères suit le 15 décembre 2020.