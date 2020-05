Alexa et Katie Saison 4: à quoi les fans peuvent-ils s’attendre cette saison?

– Publicité –



Alexa and Katie est une série Netflix qui tourne autour des deux belles et fortes filles Alexa et Katie comme le nom de l’émission le suggère. L’histoire de la série est tout au sujet de l’amitié et de la façon dont ils traitent le cancer d’Alexa qui a été identifié avant qu’elle n’entre dans sa vie de lycée.

Alexa et Katie sont-elles renouvelées pour la saison 4?



Alexa et Katie sont très appréciées du public. Le spectacle a publié 3 saisons. La toute première saison est sortie en 2018, suivie des deuxième et troisième saisons et la partie 2 de la saison 3 n’est pas encore sortie. Mais encore, les fans ont commencé à demander la quatrième saison de l’émission.

Voici donc tout ce que nous savons sur la saison 4 de la série.

– Publicité –

Il n’y a aucune information sur quand nous aurons la chance de voir la saison 4, donc elle sortira probablement l’année prochaine, mais pas avant pour sûr. Pour l’instant, nous ne pouvons penser qu’à une sortie prochaine de la partie 2 de la saison 3 qui est retardée en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le casting de Alexa et Katie Saison 4



Les fans pourront voir Paris Berelc comme Alexa, Iman Benson. Eddie Shin comme Dave, Jolie Jenkins comme Jennifer, Emery Kelly comme Lucas, Isabel May comme Katie, Tiffany Theissen comme Lori, Finn Carr comme Jack, Adam Ian Cohen dans la prochaine saison 4.

L’intrigue de la saison 4

Dans la prochaine saison 4, le public verra la lutte des deux amis pour savoir comment faire face au cancer d’Alexa, comment faire face à tous leurs problèmes de lycée. Comme les deux filles seront montrées adultes, la vie ne sera pas facile pour les deux.

– Publicité –