Bande-annonce de dessins animés de Looney Tunes: HBO Max augmente la folie aux niveaux opérationnels

Avec Bugs Bunny, Daffy Duck et le reste du gang Looney Tunes faisant une entrée semblable à Porky Pig sur nos écrans à partir du 27 mai, HBO Max de WarnerMedia veut s’assurer que les téléspectateurs ont sans aucun doute envie d’attacher leurs globes oculaires à tous -nouvelle série de courts métrages d’animation Looney Tunes Cartoons. Produit par Warner Bros.Animation et mettant en vedette un groupe talentueux de membres de la voix, y compris Eric Bauza, Jeff Bergman, et Bob Bergen, les 80 épisodes de onze minutes marquent un retour au look classique de la série originale couplé avec des thèmes et des histoires qui reflètent un public moderne (et le retour de visages merveilleusement familiers).

Exécutif produit par Pete Browngardt (Oncle grand-père) et Sam Register (Teen Titans Go!), HBO Max’s Looney Tunes Cartoons veut mettre son argent là où sa bouche de carotte-chomping est avec l’aperçu suivant. Dans le court métrage suivant « Pest Coaster », Bugs (Bauza) trouve sa journée alimentée par la malbouffe dans un parc d’attractions bloqué par l’ennemi juré Yosemite Sam (Fred Tatasciore). Bugs veut le meurtrier, mais Sam fera tout pour empêcher que cela se produise. Disons simplement que les questions ne sont pas réglées par une discussion et un débat raisonnés.

HBO Max Originals propose plusieurs autres séries en première mondiale cette année, notamment L’hôtesse de l’air, vedette et exécutif produit par Kaley Cuoco, de Berlanti Productions et basé sur le roman de l’auteur à succès du New York Times Chris Bohjalian; le copains spécial de réunion de casting non scénarisé; épisodes de la deuxième saison de la série DC Universe Patrouille du destin; le retour de la comédie mystère Groupe de recherche pour une nouvelle saison; la série documentaire en trois parties Attend Amy, un regard non filtré et intime sur l’humoriste Amy Schumerest en tournée alors qu’elle prépare un stand-up spécial pendant sa grossesse. Ça ne s’arrête pas là, pas quand vous avez des séries de science-fiction Élevé par des loups du réalisateur et producteur exécutif Ridley Scott (Gladiateur); la comédie animée pour adultes Assez proche, de J.G. Quintel (Cartoon Network’s Spectacle régulier); et Adventure Time: Distant Lands – BMO, le premier des quatre spéciaux en petits groupes issus du lauréat de Cartoon Network Temps de l’aventure la franchise.

Le post Looney Tunes Cartoons Trailer: HBO Max Ups Insanity to Operatic Levels est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook