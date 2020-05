AC Valhalla Gameplay Reveal est en effet juste une bande-annonce

Comme promis précédemment, Ubisoft a partagé un premier aperçu de Assassin’s Creed Valhalla’s gameplay pendant le flux Inside Xbox de Microsoft. C’était un très court métrage, cependant. Le directeur créatif Ashraf Ismail a récemment déclaré aux fans que seule une « bande-annonce » serait mise en ligne aujourd’hui. Il ne plaisantait pas. Pourtant, la bande-annonce de 90 secondes offre aux fans une présentation décente de ce que l’action du titre peut impliquer, même si elle ne montre pas expressément le «gameplay», mais plutôt des images in-engine du jeu et de son monde.

Check-out AC Valhalla’s première bande-annonce de «gameplay» dans le moteur dans la vidéo ci-dessous:

Ubisoft dévoilé pour la première fois AC Valhalla la semaine dernière, aux côtés d’une bande-annonce cinématographique relativement longue. Le nouveau Assassin’s Creed l’entrée aura lieu principalement dans l’Angleterre du IXe siècle pendant l’âge des ténèbres. Les joueurs assumeront le rôle d’un raider Viking masculin ou féminin nommé Eivor, qui quitte la Norvège au début du jeu pour établir une colonie Viking en Angleterre. The Last Kingdom’s Magnus Bruun jouera Eivor masculin, tandis que l’actrice danoise Cecilie Stenspil dépeint l’homologue féminin du personnage. Comme pour les autres jeux Assassin’s Creed, Valhalla vise une précision historique, y compris même des «flyting» jouables, qui sont essentiellement des batailles de rap viking.

Les mécaniciens de RPG reviennent dans la franchise, mais ils ne seront pas minés par le grind qui a tourmenté 2018 AC Odyssey Libération. Le développeur principal Ubisoft Montréal s’attaque également à un autre problème: la taille du monde du jeu. En tant que tel, Valhalla ne servira pas de versement le plus important ou le plus long de la franchise.

Assassin’s Creed Valhalla lancera plus tard cette année pour la PS4, PS5, Google Stadia, PC, Xbox One et Xbox Series X. Fait intéressant, la bande-annonce ci-dessus n’a pas de confirmation solide de la date de sortie. La rumeur veut, cependant, qu’une version de Valhalla pourrait être lancé dès le 16 octobre. Ceci est basé sur une liste supprimée depuis le site Web d’un détaillant. Au moment de la rédaction du présent rapport, une telle réclamation n’était toujours pas étayée.

[Source: Ubisoft]