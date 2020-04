Affiches et plus de fin de partie / Film

Vous voulez voir des affiches de personnages alternatifs Boss Logic créé pour Avengers: Fin de partie? L’industrie de la bande dessinée peut-elle être sauvée des luttes auxquelles elle est actuellement confrontée? Pourquoi le Super Girl La finale de la saison 5 doit être réécrite? Le saviez-vous Michael Fassbender était autrefois considéré pour jouer au Lézard dans Amazing Spider-Man? Vouloir essayer SweetTarts Golden Ropes inspiré par Wonder Woman 1984? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Constantine et Zari poursuivent la quête du métier à tisser du destin dans le prochain DC’s Legends of Tomorrow.

L’AV Club parle des difficultés rencontrées par le BD l’industrie et ce qu’il faudra pour le sauver du destin.

Un nouveau teaser pour Stargirl montre que le puissant bâton manié par le héros de DC Comics a son propre esprit.

Jon Cryer dit la fin de Super Girl la saison 5 a dû être écrite en raison de l’arrêt de la production de corornavirus.

Barry Allen doit affronter Miroir Iris dans cette promo pour le prochain épisode de la sixième saison de Le flash.

Todd McFarlane serait heureux de voir un Spawn, Venom, et Homme araignée crossover, mais ne comptez pas dessus.

Boss Logic partagé certains des Avengers: Fin de partie des affiches de personnages qu’il a créées et qui n’ont pas été utilisées par Marvel.

DC Comics et Oni / Lion Forge créent le Comic Book Charitable Fund pour soutenir les magasins de bandes dessinées.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: