Ring Fit Adventure obtiendra son propre Tetris 99 Maximus Cup

Deux propriétés Nintendo se réunissent comme Tetris 99 lancera une autre Coupe Maximus avec Ring Fit Adventure. Pas exactement les deux jeux que vous imaginez ensemble, vu que l’un ne nécessite pas une tonne d’action tandis que l’autre vous oblige à vous déplacer. Mais bon, ce sont tous les deux des jeux Nintendo et s’ils veulent les marier pour une compétition, qui sommes-nous pour juger? Cette fois-ci, la coupe s’articulera donc autour du jeu d’exercice, car vous aurez un week-end pour affronter 99 autres joueurs de Tetris pour gagner des points. Voici les détails de cette compétition gratuite de Nintendo eux-mêmes.

le Tetris 99 La 12e édition de la Maximus Cup se déroulera de 12 h 00, heure du Pacifique, du 24 avril à 23 h 59. PT le 27 avril. Pour participer, les membres de Nintendo Switch Online doivent simplement jouer Tetris 99 mode en ligne pendant la période de l’événement. Les joueurs gagneront des points d’événement en fonction de leur placement dans chaque match. Une fois que les joueurs ont accumulé un total de 100 points d’événement, un nouveau thème sera débloqué, avec des arrière-plans, de la musique et des designs Tetrimino inspirés de Ring Fit Adventure. Comme dans Ring Fit Adventure, avec suffisamment de dévouement et de cohérence, vous aurez la possibilité de remporter la victoire!

Comme d’habitude, les points seront attribués en fonction des placements lors de chaque match, et à la fin de l’événement, les 999 meilleurs joueurs avec le plus de points d’événement accumulés gagneront. Le prix, comme il l’a été plusieurs fois auparavant, est de 999 Gold Points qui peuvent être utilisés dans le Nintendo eShop. Ce qui équivaut à 10 $, alors peut-être un ou deux jeux indépendants, sauf si vous économisez. De plus, toute la compétition est entièrement gratuite, à part le fait d’avoir besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online pour y participer. Bonne chance à tous Tetris 99 joueurs ce week-end.