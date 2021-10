Adele : ses rares confidences sur son fils Angelo et les causes de sa transformation

Adele s’apprête à sortir son nouveau single le 15 octobre, après six années de turbulences dans sa vie, notamment son divorce et la perte physique de son père, emporté par un cancer.

Cependant, le moment le plus déchirant de toute l’histoire d’Adele n’a pas été celui de son mari ou de son père, mais celui de son jeune fils Angelo, qui, selon la chanteuse britannique, regardait au premier rang l’effondrement du monde de la chanteuse “Rolling in the Deep”.

Dans une récente interview accordée à la version britannique de Vogue, la chanteuse a expliqué qu’Angelo, âgé de huit ans seulement, s’est approché d’elle et lui a dit qu’il ne pouvait pas la voir. C’est à ce moment-là que la chanteuse a réalisé qu’elle était perdue et qu’elle devait se trouver.

À partir de ce moment, elle a décidé d’avoir des conversations régulières avec Angelo. Elle se met aussi à faire de la musique, allant jusqu’à écrire un album entier dans lequel elle explique à son fils des choses aussi difficiles que la raison pour laquelle son père (Simon Konecki) et elle ne peuvent plus vivre ensemble après le divorce.

Dans cette interview, Adele confesse également de manière très crue la véritable raison de son divorce : ” Je n’étais plus heureuse, je n’étais plus amoureuse “. Elle admet également qu’en écrivant les chansons de son nouvel album, elle a réalisé qu’elle était le problème dans son mariage.

“Parce que tous les autres albums sont du genre : “Tu as fait ceci, tu as fait cela, va te faire &%#$”*!, pourquoi tu ne viens pas me chercher ?”. Alors j’ai pensé, Oh, je suis en fait le thème commun de cet album. C’est moi le problème.

Pour cette raison, le nouvel album a servi de thérapie à Adele, qui a également misé sur l’exercice et la méditation pour faire travailler son esprit et son corps à son avantage.