The Wife sur Chérie 25 : La triste réalité d’une histoire vraie ?

Conçue pour nous faire détester Joe Castleman, la fin de The Wife met en scène une réalité très reconnaissable pour les femmes. Le film est très remarqué pour la performance de Glenn Close dans le rôle de Joan Castleman, une femme qui a consacré sa vie à la carrière de son mari d’une manière que beaucoup de femmes d’aujourd’hui ne feraient jamais. Attention cet article peut contenir des spoilers sur le film The Wife avec Glenn Close.

Le film se déroule dans les années 90, et Joan est une étudiante de Joe à une époque où les femmes n’étaient pas considérées comme des prétendantes sérieuses à un quelconque mérite littéraire. L’intrigue principale du film tourne autour de l’incapacité de Joe à susciter l’empathie de ses personnages pour donner vie à ses idées. Joe et Joan s’associent donc, sous le nom de Joe, pour publier des ouvrages.

Au fond, le film ne vilipende pas Joe. Il est clair que Joan n’est pas restée avec lui pour rien, et pas seulement parce qu’il était le seul moyen pour elle de faire publier ses œuvres, mais le film réussit parfaitement à rendre ces deux personnages dépendants l’un de l’autre. Joe ne peut pas trouver le succès sans Joan, et vice-versa. Ses idées ont pris vie grâce à ses mots car, comme nous le voyons à travers les flashbacks, ses idées étaient toujours basées sur la vie de Joe.

Le plus triste dans tout cela n’est pas que Joan et Joe aient dû, essentiellement, se servir l’un de l’autre, mais plutôt que la raison pour laquelle ils n’ont pas pu, finalement, co-publier leur travail était due à la façon dont la société voit les femmes. Tout au long du film, il est très clair que Joe soutient Joan et son travail, mais Joan est consciente que son succès ne sera pas facile ou n’atteindra pas le niveau qu’il devrait.

Il y a une scène où des hommes blancs parlent de remplir un “quota” pour leur publication, les femmes n’étant même pas sur la liste parce que le fait de regarder le travail réel était considéré comme étant au-dessus de leur tête. Les éditeurs s’intéressaient plus au visage d’un homme blanc menant la charge littéraire qu’à la qualité de son travail, c’est pourquoi Joe et Joan ont dû s’associer pour atteindre leur succès.

Il y a un moment au début, avant que nous ne connaissions la relation de Joe et Joan, où Joe saute sur le lit avec Joan et se réjouit d’avoir gagné le Pulitzer. Au début, nous ne comprenons pas sa colère, mais ensuite, au fur et à mesure que l’histoire est révélée, nous pouvons voir très clairement que Joan et Joe ont toujours été ensemble. Même lorsque Joe obtenait le crédit public, ils s’exclamaient tous les deux qu’ils avaient été publiés ensemble. C’était un effort conjoint, mais même à la fin – après que Joan lui ait dit qu’elle voulait divorcer, et même après sa mort – elle lui donne toujours le crédit. À ce moment-là, elle est libre de prétendre que c’était son travail depuis le début, mais je pense qu’elle est tristement consciente que personne ne la croira.

Même dans les années 90, ou aujourd’hui, une femme qui aurait déclaré qu’elle était à l’origine de l’œuvre depuis le début n’aurait pas été crue. On a demandé à JK Rowling elle-même d’écrire Harry Potter sous ses désormais célèbres initiales, au lieu de “Joanne”, parce que les éditeurs ne pensaient pas que les garçons liraient quelque chose écrit par une femme.

Cela s’est produit tout au long de l’histoire, et pas seulement dans le monde littéraire, le travail des femmes étant attribué à des hommes – ou carrément volé par eux – et il y a toujours des gens qui répliquent et insistent sur le fait que ce n’est pas vrai. Un mari meurt, et soudainement, la femme prétend qu’elle était derrière le travail depuis le début ? Joan avait absolument raison. Cela aurait suscité des soupçons, et personne ne l’aurait crue.

Joe a cru en elle, l’a aidée, et même à la fin, lorsqu’il s’est attribué le mérite, il savait qu’il n’aurait rien été sans elle. Il n’était pas nécessairement le méchant, c’était la société. Joan était un écrivain brillant, une femme qui aurait pu gagner un Pulitzer à elle seule, mais parce qu’elle était une femme à l’époque, elle ne pouvait même pas publier sous son propre nom.

Bien sûr, elle aurait pu utiliser un nom de plume, mais ensemble, Joe et Joan étaient là pour la création, et l’aspect le plus triste du film est de voir Joan se tenir à l’écart d’un moment qui aurait dû, au moins, leur appartenir à tous les deux, si ce n’est complètement à Joan.

Pour être très clair, The Wife n’est pas basé sur une histoire vraie bien que cela pourrait, mais sur un livre de Meg Wolitzer intitulé également The Wife en version originale et L’Épouse pour la version française.