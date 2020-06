Actualités NRL | John Bateman absent indéfiniment pour une opération à l’épaule, Canberra Raiders

La star de Canberra, John Bateman, est brisée après avoir été forcée de subir une deuxième opération de l’épaule.

Le deuxième rameur Dally M 2019 de l’année passera sous le couteau jeudi, l’excluant indéfiniment.

« Je suis vidé de subir une nouvelle opération, mais c’est ce qui est le mieux pour moi et l’équipe et pour m’aider à revenir sur le terrain dès que possible », a déclaré Bateman dans un communiqué des Raiders.

« Je vais travailler plus dur que jamais avec ma rééducation pour me remettre sur le terrain avec les gars. A bientôt. »

Les attaquants des Canberra Raiders, John Bateman. (Getty)

Bateman avait déjà raté les trois premiers tours de 2020 après une opération hors saison et ses derniers revers jettent encore plus de doute sur son avenir à Canberra.

Il y avait déjà eu des spéculations selon lesquelles il retournerait chez lui en Angleterre pour un contrat lucratif de cinq ans avec son ancien club Wigan, permettant à l’attaquant de retrouver également sa fille Millie.

Quoi qu’il en soit, son absence continue est un coup dur pour les espoirs de Premiers ministres 2020 des grands finalistes de 2019.

« Bateman devrait récupérer complètement et travaillera dur pour se remettre sur le terrain cette saison », ont déclaré les Raiders.

Impressionnant vainqueur de 22-6 contre Melbourne lors de la relance de la saison dernière, Canberra « accueille » Newcastle au Campbelltown Stadium samedi.

