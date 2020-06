Un don de 5 millions de dollars de Disney à la justice sociale est-il suffisant? – / Film

En se joignant à plusieurs autres grandes entreprises et productions hollywoodiennes pour défendre la justice sociale, The Walt Disney Company a annoncé qu’elle verserait 5 millions de dollars à des organisations à but non lucratif qui font avancer les causes de la justice sociale – à commencer par un don de 2 millions de dollars au NAACP. Mais est-ce suffisant?

«Le meurtre de George Floyd a contraint notre nation à affronter une fois de plus la longue histoire d’injustice dont les Noirs ont souffert en Amérique, et il est essentiel que nous nous tenions unis, que nous nous exprimions et que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que les actes de racisme et la violence n’est jamais tolérée », nouveau PDG de Disney Bob Chapek dit dans un communiqué. «Cet engagement de 5 millions de dollars continuera de soutenir les efforts d’organisations à but non lucratif telles que le NAACP qui ont travaillé sans relâche pour garantir l’égalité et la justice.»

Ce n’est probablement pas à moi de le dire, mais je vais le dire quand même. Lorsqu’une société de production comme Bad Robot promet de faire un don de 2 millions de dollars par an pour les cinq prochaines années (soit 10 millions de dollars au total) à des organisations engagées dans des programmes antiracistes, Disney a l’air un peu … avare en comparaison quand elle ne fait que donner 5 millions de dollars. C’est encore beaucoup d’argent. Je ne veux pas minimiser cela, ni le bien qu’il peut faire entre de bonnes mains. Mais Bad Robot n’a pas réalisé 69,57 milliards de dollars de revenus l’an dernier comme Disney.

Pour être juste envers la Mouse House, ils ont également mis en place le programme Disney Employee Matching Gifts, dans lequel les employés peuvent «accroître leur impact dans leurs communautés en faisant des dons à des organisations éligibles, la société correspondant à ces cadeaux. Mais 5 millions de dollars? Pour toute l’entreprise? Cela change radicalement pour l’un des plus grands conglomérats de divertissement au monde. Maintenant, si Chapek mettait une partie de son salaire personnel dans le mélange? Cette se sentirait comme un véritable moment de leadership à ce moment crucial de l’histoire.

Disney a d’autres façons de contribuer positivement au changement nécessaire de la culture. Plus tôt cette semaine, il a « diffusé une série d’émissions spéciales sur un certain nombre de ses réseaux de télévision pour encourager une discussion sur le racisme et l’oppression en Amérique », y compris un spécial d’ABC News intitulé « America in Pain: What Comes Next? » qui a été diffusé sur plusieurs chaînes appartenant à Disney. Il est plus difficile d’attacher une valeur sociétale spécifique à ce genre de chose. Mais si l’entreprise est vraiment engagée dans un changement sérieux, j’espère qu’elle fera régulièrement plus de dons de cette taille au cours des prochains jours et mois, et longtemps après la fin des protestations nationales actuelles.

