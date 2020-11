Actualités F1, Lewis Hamilton en tête de la liste des riches de la F1 en 2020

Les salaires 2020 des vingt pilotes de Formule 1 ont été révélés, et sans surprise, c’est l’affiche du sport Lewis Hamilton qui arrive en tête de liste.

Le septuple champion du monde est de loin le pilote le mieux payé de la Formule 1, gagnant 75,2 millions de dollars de plus que le salaire le plus bas de la grille, Antonio Giovinzazzi, et 60 millions de dollars de plus que son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas.

La liste détaillant le salaire de chaque pilote a été révélée dans l’édition 2020 de Business Book GP, un moniteur financier pour la course, Hamilton aurait rapporté 76 millions de dollars cette année seulement.

Sebastian Vettel de Ferrari arrive au numéro deux avec 57 millions de dollars malgré sa langueur en 13e cette saison avec l’équipe de course italienne, dans ce qui est rapidement devenu une dernière année torride avant son départ pour Aston Martin.

Lewis Hamilton (Getty)

Certains, cependant, peuvent surprendre que le favori de la F1 et superstar australien Daniel Ricciardo soit le troisième le mieux payé du sport, récoltant un solide 32 millions de dollars par an plus 2,7 millions de dollars supplémentaires en avenants.

Cela place l’Australien au 48e rang sur la liste des athlètes les mieux payés de Forbes pour 2020, et en fait l’athlète australien le plus riche jusqu’à ce que le nouveau contrat lucratif de la superstar de la NBA Ben Simmons entre en vigueur la saison prochaine.

Le portefeuille de Ricciardo sera toutefois légèrement plus léger la saison prochaine, après avoir accepté une réduction de salaire pour rejoindre McLaren. Il recevra à la place un bonus par point.

Daniel Ricciardo d’Australie et Renault (Getty)

Voir ci-dessous pour la liste complète du salaire 2020 de chaque pilote de F1

1. Lewis Hamilton (Mercedes): 76 millions de dollars

2. Sebastian Vettel (Ferrari): 57 millions de dollars

3. Daniel Ricciardo (Renault): 32 millions de dollars

4. Max Verstappen (Red Bull Racing): 26 millions de dollars

5. Valtteri Bottas (Mercedes): 15 millions de dollars

6. Charles Leclerc (Ferrari): 15 M $

7. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 10 millions de dollars

8. Carlos Sainz (McLaren): 7 millions de dollars

9. Sergio Perez (Racing Point): 6 M $

10. Esteban Ocon (Renault): 6 millions de dollars

11. Romain Grosjean (Haas): 3,2 M $

12. Kevin Magnussen (Haas): 3,2 M $

13. Alex Albon (Red Bull): 3,2 M $

14. Lando Norris (McLaren): 2,4 M $

15. Lance Stroll (Racing Point): 2,4 M $

16. Pierre Gasly (Alpha Tauri): 2,4 M $

17. Daniil Kvyat (Alpha Tauri): 2,4 M $

18. George Russell (Williams): 1,2 M $

19. Nicholas Latifi (Williams): 1,2 M $

20. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 800 000 $