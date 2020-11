Zeus est promu à la liste principale de T1 depuis l’Académie

in

La reconstruction en cours des T1 League of Legends L’équipe a continué avec la promotion de l’ancien top laner de la T1 Academy Zeus à la liste principale, a annoncé l’organisation aujourd’hui.

Le joueur de 16 ans a remplacé Roach, qui a été transféré dans l’équipe des Challengers, en tant que top laner remplaçant pour T1. Zeus est prêt à fournir une sauvegarde sûre pour T1 si Canna sous-performait dans le LCK l’année prochaine.

Cette promotion solidifie probablement la liste de T1 pour l’année prochaine, avec les rôles de haut niveau, de jungle, de milieu, de bot et de support, tous alignant un joueur partant et un remplaçant.

Le joueur dominant « Zeus » de la T1 Academy a été désigné comme le nouveau top liner de la 1ère équipe de T1. Veuillez saluer la participation des perspectives exceptionnelles. Nous sommes ravis d’annoncer que Choi « Zeus » Woo Je a été appelé pour rejoindre l’équipe. Attendez-vous à son nouveau voyage. # T1WIN # T1Fighting pic.twitter.com/V7dbel7lrM – T1 LoL (@ T1LoL) 26 novembre 2020

T1 reconstruit sa liste après la fin décevante du LCK Summer Split plus tôt cette année. La formation autrefois légendaire, qui comprend Faker et Teddy, n’a pas réussi à atteindre le Championnat du monde 2020 après que le général G ait remis à T1 une défaite 2-0 lors des finales régionales de la LCK.

Plus tôt cette année, T1 a eu un départ gracieux pour le Spring Split et a terminé à la deuxième place, juste derrière Gen.G. En séries éliminatoires, T1 a pris sa revanche, mais cette victoire a été de courte durée. T1 a terminé à la quatrième place du LCK Summer Split et à la cinquième place des séries éliminatoires, avec une défaite hors de son personnage face à Afreeca Freecs.

Mais il est clair que T1 cherche à formuler une liste solide l’année prochaine avec un nouveau personnel d’entraîneurs et de nouveaux joueurs. Zeus jouera aux côtés de Canna, Cuzz, Ellim, Clozer, Faker, Teddy, Effort, Keira et Gumayusi sur T1 pour le LCK l’année prochaine.

