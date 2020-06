Actualités AFL | Eddie McGuire réfère le barrage de la prison de Port avec David Koch aux avocats de la ligue

Le président de Collingwood, Eddie McGuire, a escaladé son « bar de prison » avec Guernesey David Koch de Port Adelaide, renvoyant l’affaire aux patrons et avocats de l’AFL.

Koch a soutenu une pétition, signée par chaque capitaine de port vivant, demandant que la bande traditionnelle soit autorisée pour tous les matchs de Showdown contre les Adelaide Crows.

Port portait la bande noire et blanche pour le Showdown du week-end dernier, avec la bénédiction de Collingwood en raison du 150e anniversaire du club.

Pourtant, McGuire s’est élevé contre toute autre utilisation du bar de la prison de Guernesey, affirmant qu’il s’agirait d’une violation du droit d’auteur, et a qualifié les suggestions de Koch selon lesquelles la bande pourrait être systématiquement utilisée pour les Showdowns « malhonnêtes ».

McGuire et Koch ont mené une bataille en cours sur la bande, qui ressemble à celle des Pies. Le Surprise de Collingwood a déclaré mercredi soir que lui et l’AFL seraient prêts à défendre leur position par des moyens légaux.

Eddie McGuire et David Koch. (Getty)

« Port Adelaide a signé une pétition – cela s’appelait un contrat. Ils l’ont signé deux fois, entrant dans la compétition et une autre qui a ma signature et celle de Gill McLachlan dessus et le président de Port Adelaide », a déclaré McGuire Footy Classified.

« Plus tôt cette année, nous nous sommes assis de bonne foi, nous nous sommes serré la main, nous leur avons souhaité tout le meilleur et nous avons dit » OK, encore une fois … pour votre Showdown à domicile et c’est tout « .

« Maintenant, leur président, David Koch, n’est pas venu à cette réunion. Leur PDG (Keith Thomas) et l’un de leurs directeurs l’ont fait, Cos Cardone, et nous avons travaillé et nous avons dit: » Oui, ça va « .

« Maintenant, cela commence à devenir – je ne sais pas si Kochie a décidé que ce sera son grand coup pour obtenir ses membres, je m’en fous – l’AFL détient le droit d’auteur. Je l’ai référé maintenant à au président de l’AFL et au directeur général et au service juridique de l’AFL.

« Ils doivent défendre le droit d’auteur, car c’est le locataire central du [AFL] commission lorsque nous les mettons en place, sinon ils enfreindront leurs propres droits d’auteur et la constitution de l’AFL.

« C’est une solution simple: ils (l’AFL) disent » non « et nous allons de l’avant.

« S’ils (Port) veulent avoir un cavalier de bar de prison sans noir et blanc, assommez-vous. Faites-le avec des sarcelles. Il y a des façons de contourner. »

La chroniqueuse Footy Caroline Wilson a déclaré que l’AFL ne serait pas attirée sur la question. McGuire a répondu: « Oh oui, ils le feront. »

McGuire avait précédemment averti que si la Commission AFL ne protégeait pas le droit d’auteur de Collingwood, l’affaire finirait devant les tribunaux.

Les joueurs de Port Adélaïde portent la guernesey des «bars de la prison» lors de l’AFL Showdown du week-end dernier. (Getty)

Port AdelaIde Football Club a lancé la pétition sur les barreaux de prison à l’AFL sur change.org. Il a recueilli plus de 15 000 signatures, jeudi 12 heures.

Il se lit comme suit: « Le Port Adelaide Football Club a été créé en 1870. Il est entré dans la compétition de l’AFL en 1997 comme le seul véritable club communautaire à part entière de l’extérieur de Victoria. Cette pétition soutient la candidature de Port Adelaide de porter son noir traditionnel. -et-blanc Prison Bar guernsey dans toutes les confrontations.

« Tous les fans de sport du monde entier ont de la passion et un lien avec leur équipe. C’est de cela qu’il s’agit, à un moment où les clubs et les compétitions se rappellent qu’ils ne sont rien sans leurs fans. Le sport rassemble les gens. Il génère la passion et l’unité à un moment où le monde en a le plus besoin.

« Pour un club comme Port Adélaïde, la tradition et le patrimoine sont tout – 150 ans pour être exact. Cela donne aux gens une identité et un sentiment d’appartenance. Les clubs de football signifient plus pour les gens que le football et leur équipe. Ils relient les personnes et les familles à travers les générations – les grands-parents partagent des histoires avec leurs petits-enfants, c’est puissant, émotif et c’est bien plus que le sport lui-même.

« Un guernesey n’est pas simplement un uniforme – c’est une question d’identité, de sens et d’objectif. C’est pourquoi le bar de prison traditionnel de guernesey est si important pour NOS gens. Ce n’est pas seulement ce que nous portons, c’est qui nous sommes et où nous avons viens de.

« Et lorsque vous célébrez 150 ans de tradition comme nous, c’est important. »